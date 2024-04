Luna nueva: estos son los 4 signos zodiacales que serán impulsados de abundancia y una suma de dinero extra desde hoy y hasta el 14 de abril

La luna nueva de abril 2024 irradiará potencia para cada signo, en el marco de la temporada de Aries favorecerá mayormente al nativo de la cabra. Asimismo, este período se viene repitiendo aproximadamente cada un año, dado que el anterior ocurrió el 19 de abril y el próximo según los expertos en astrología será el 29 de marzo del 2025.

Los signos del zodiaco que tendrán mucha abundancia esta semana de abril

Aries: este signo tiene un protagonismo especial en esta ocasión, puesto que su identidad sufrirá transformaciones notables y de a poco sentirá como se vuelve una persona madura, segura y con determinación para avanzar hacia lo que quiere.

Con el segundo dia de la semana, los astros darán buenas noticias a algunos signos.

Tauro: Esta personalidad viene esperando un cambio radical. Debe aprovechar esta luna llena en Aries para conectar con sus emociones más profundas y conectar con la armonía, la creatividad y sus dotes artísticos. A través de ellos saldrán cosas más que positivas.

Géminis: Las ideas, el entusiasmo y las metas no llegan solas, sino que es necesario mantener un entorno fuerte para tener motivación y respaldo. Géminis estará ocupado, pero no por eso debe descuidar a los demás. El eclipse solar le otorgará energía cálida y sensible para prestar atención a ello.

Leo: La temporada de Aries le otorgará a este signo más seguridad y con ella se lanzará a lo que desea, ya que, si bien es una personalidad trabajadora, a veces los objetivos se ven más lejos de lo que están.

