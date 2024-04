Año bisiesto: estos son los 4 signos zodiacales que serán premiados con esperado dinero extra desde hoy y hasta antes del comienzo de la tercera semana de abril

Este año trae consigo una energía especial ya que su calendario tiene un día extra, un 29 de febrero. Los años bisiestos son muy significativos para el mundo de la astrología, representan desafíos para todos los signos del zodiaco. Este fenómeno es una consecuencia de la sincronización del calendario con el año solar, él cuál refiere al tiempo que tarda la Tierra en completar una órbita, recorrido, alrededor del Sol. Normalmente, se realiza en 365 días, pero el año solar tiene aproximadamente 1/4 de jornada más. Por este motivo, para ajustar esta discrepancia, se añade este adicional cada cuatro años.

Los astrólogos nos interpretan los mensajes del universo, y en este caso hay muy buenas noticias para los nacidos bajo los signos de Aries, Géminis, Virgo y Piscis.

Aries y Virgo serán beneficiados por los astros este mes. Fuente: Archivo.

ARIES

Si logras el equilibrio entre lo que das y lo que recibes, tendrás muchas chances de conseguir en este mes tus propósitos. Concentrarse y creer en uno mismo, es la más lógica y necesaria actitud para adquirir éxitos. Un llamado que no esperabas alegrará tu semana.

GÉMINIS

La situación financiera empieza a apretar, pero saldrá una oportunidad de negocio de último momento y te ayudará a saldar tus deudas. No dudes, cree en ti y verás que las dificultades o problemas, tanto familiares como económicos, serán exitosamente superados. La persona que te ama no te va a esperar toda la vida.

VIRGO

Abril es un mes que te invita a florecer como la primavera, que te empuja a llamar a esos amigos de los que hace mucho no tienes noticias, para ponerse al día y recordar buenas épocas. Reúne a tu familia y celebra, que el tiempo no regresa. No te precipites a realizar movimientos con el dinero sin estar seguros de lo que hacen. Recibirás un extra, ahórralo.

Géminis y Piscis tendrán buena racha económica durante abril. Fuente: Archivo

PISCIS

Tu pareja necesitará tu apoyo más que nunca, y ahí estarás para sostener su mano como corresponde. No temas en decir que no a trabajos extra laborales o pendientes sociales para acompañar a tu familia. La vida te recompensará de la mejor manera. Después de la tormenta, siempre sale el sol.

