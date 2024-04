"Todo va bien", asegura el clavadista Alexis Jandard, luego de su caída frente al presidente Emmanuel Macron

Las imágenes de la aparatosa caída de Alexis Jandard ante la mirada del presidente francés Emmanuel Macron el jueves se hicieron virales, al igual que la irónicas explicaciones que ofreció el clavadista galo. El deportista participaba en una demostración de clavados cuando resbaló sobre el trampolín antes de precipitarse de espaldas al agua. Todo ello ante la mirada del mandatario y de la ministra de Deportes Amélie Oudéa-Castéra, que acudieron a inaugurar el Centro Acuático de los Juegos Olímpicos en Saint-Denis, en la periferia parisina.

El deportista, que sufrió un pequeño raspón en la espalda, reaccionó con humor a su infortunio. "Todo va bien, no me hice daño. Había un poco de sangre pero no es grave, eso no me impedirá entrenar esta tarde. Tuve un pequeño descuido en la pierna que me hizo caer. Me caí delante del Presidente de la República, me caí delante de toda Francia", comentó en Instragram Jandard.

Fue sólo un momento vergonzoso. Foto: AFP.

El atleta francés se encuentra bien tras la caída frente a Emmanuel Macron

El clavadista de 26 años, clasificado para los Juegos de París en la prueba de sincronizada 3 metros, publicó una foto de los rasguños producidos en su espalda. Jandard conquistó una medalla de bronce en los campeonatos del mundo de natación en 2023.

Se lo tomó con humor. Foto: AFP.

Emmanuel Macron inauguraba el centro acuático que albergará durante los Juegos las pruebas de natación artística, clavados y waterpolo. Alexis Jandard precisó este viernes que recibió una llamada telefónica de la ministra de Deportes para interesarse por las heridas producidas a consecuencia de la caída.

Macron está preocupado por Mbappé

"Espero que pueda jugar los Juegos Olímpicos", señaló sobre Kylian Mbappé este viernes el presidente francés Emmanuel Macron durante una visita a una escuela de primaria en París. La estrella del PSG y capitán de la selección francesa disputará la Eurocopa (14 junio-14 julio) y su presencia en los Juegos depende de la voluntad de su nuevo equipo, que todavía no ha anunciado, tras confirmar que dejará el club francés al final del presente curso.

Según varias informaciones, Mbappé se incorporará al Real Madrid y el club español ya avanzó que sus jugadores no podrán hacer doblete Eurocopa-Juegos. París-2024 (26 julio-11 agosto) 'se encadena' prácticamente con el torneo continental, un doblete difícil de asumir por un futbolista a las puertas de nueva temporada.

El mandatario tiene mucho interés en que los juegos sean atractivos. Foto: AFP.

El torneo olímpico, al no formar parte de las fechas FIFA, no implica que los clubes tengan la obligación de liberar a sus jugadores. Macron señaló además que viajará a Alemania en julio para las semifinales de la Eurocopa si Francia se clasifica, como ha hecho en todos los grandes torneos en los que ha sido presidente. "Iré si estamos en semifinales o en la final. ¡La final es el 14 de julio!", dijo sobre su coincidencia con el día de la fiesta nacional francesa.

