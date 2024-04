Sara Maldonado presenta los mejores outfits en blanco para la temporada

Sara Maldonado es un referente de la pantalla, le ha dado vida a historias como El juego de la vida, Clase 406, Tormenta en el paraíso, La Reina del Sur, y su más reciente proyecto Lotería del crimen, entre muchos más.

“Pienso cuando empecé mi carrera y trabajaba con primeras actrices, o que llevaban ya mucho tiempo trabajando. Pensaba en ellas y las admiraba. Y el tiempo se pasa volando, ahora de repente es así como veo a todas las nuevas generaciones, y yo ya soy esa actriz que lleva más de 20 años, no lo puedo creer, pero me siento muy afortunada y muy agradecida porque desde mi primer proyecto, la verdad es que he tenido una carrera muy bonita."

"He tenido la oportunidad de hacer telenovelas, series, teatro, cine, toda la evolución de la televisión a las plataformas, me han tocado muchos cambios y prácticamente son 23 años de carrera ininterrumpida, igual de repente me tomé algunos sabáticos, pero sin parar y eso la verdad es gracias al público que ve mi trabajo, a los medios que apoyan los proyectos”, compartió la actriz.

Sobre estos años de trayectoria y evolución a lo que añadió cómo han sido estos cambios en la industria que le han tocado vivir.

“Es algo padre que hay más oferta, más trabajos, más proyectos, más personajes. Definitivamente a mí me tocó lo último de la televisión tradicional, y ahora son todas las plataformas, y no sólo eso, están las redes sociales que también están generando su propio contenido, que es también otro target, hay mucha diversidad y hay muchas oportunidades, pero también siento que de repente se dispersa muchísimo la atención de la gente que consume”.

Ariel, es el personaje al que le da vida actualmente en Lotería del crimen y nos dijo que lo que más disfruta es que es una policía muy fuerte.

“Muy ruda, muy aguerrida. Me gusta mucho poder sacar esa parte de mí, es divertido, les puedo gritar a los malos, me sirve mucho como terapia y el director me deja improvisar acerca de mis escenas”, aseguró Maldonado.

Camisa y short, Roberto Verino / Aretes, Uno de 50 / Anillo, Elisheva and Constance. Foto: Diego Fierce

Sobre este proyecto del cual se encuentra filmando ya la tercera temporada.

“La segunda temporada va a salir este año, por Prime Video, y la tercera temporada se ve por Azteca 7, en televisión abierta, que también para mí es súper importante después de tantos años regresar a televisión abierta que es donde yo empecé porque tengo mucho público que siempre me recuerda de las telenovelas, y esta no es una telenovela, es una serie 100% policíaca, pero siento que me vuelve a ver ese público que me extrañaba”.

Asimismo, Sara Maldonado nos contó que le gustaría también poder contar sus propias historias.

“La verdad es que al principio de mi carrera nunca pensaba en eso. Estaba muy enfocada en solamente querer actuar, y con el paso de los años ha venido justo como esta idea de empezar a producir mis propios proyectos, creo que viene con los años de experiencia, con la práctica, me ha dado esta seguridad de querer intentarlo”.

Añadió que le gustaría ver más en pantalla una comedia sarcástica, series y películas de humor negro.

“Mucho más rápido, mucho más ácido”.

Además, para la actriz es importante tocar temas que puedan ayudar a otras mujeres, como fue su participación en Mujeres Asesinas.

“Mi personaje fue muy importante para mí, no sólo en mi carrera, sino personalmente porque tuve la oportunidad de prepararme, de estudiar, de informarme, de poder entrevistar personas, terapeutas. Y cambió mi manera, de verdad, de entender la violencia de género.

"Creo que tenemos normalizadas muchas cosas y entre ellas, muchas acciones de violencia. Con este personaje aprendí muchísimo y muchísimas personas me escribieron a mí, en las redes sociales, que se identificaban con mi caso. Es súper importante ponerlo en la pantalla”.

Traje, Roberto Verino / Collar, Uno de 50. Foto: Diego Fierce

Compartió sobre este proyecto y añadió la satisfacción que le da poder tocar a la gente a través de su trabajo.

“A mí me gusta mucho actuar porque puedo jugar con ser diferentes personajes, pero este tipo de personajes como el que me tocó hacer, ser una víctima de violencia de género, creo que contribuí o ayudamos un poco a que las personas se sintieran identificadas, a saber que no están solas y que siempre puedes pedir ayuda y salir adelante”.

Sara acaba de cumplir 44 años y nos confesó que está en un gran momento.

“La verdad es que me siento en el mejor momento de mi vida, me siento muy plena, muy contenta, muy en paz. Me siento una mujer madura, con experiencia, pero al mismo tiempo con mucha energía, con muchas ganas de seguir trabajando, de hacer otro tipo de cosas. Me siento agradecida y plena”.

Y al preguntarle si se arrepiente de algo hasta ahora, nos dijo:

“Qué difícil. No lo sé. Honestamente, creo que no, la verdad. Sí creo plenamente que cada decisión que haya tomado, afortunada o desafortunada, son parte de mi camino y de la persona que soy ahora, pero sí te podría decir que si hubiera tenido, algunos años, antes esta manera de ver la vida, me hubiera evitado dos, tres cositas”.

Su mejor consejo para que más mujeres sigan sus sueños es no poner atención a las opiniones de los demás.

“No te tomes nada personal, no te tomes nada tan en serio, la única opinión que cuenta es la que tú tienes y de tus personas de confianza que están para ayudarte y guiarte, todo lo demás son comentarios de personas que no te conocen realmente y no saben por lo que estás pasando. Tanto para porras, como para malos comentarios. Confiar en ti y en lo que estás haciendo”.

Para finalizar nuestra entrevista nos contó sus siguientes sueños.

“Tengo muchas metas por cumplir, tengo muchas ganas de regresar a hacer teatro, he pensado en quizá empezar por producir teatro, me gustaría regresar en algún momento a hacer una telenovela tradicional, muchas cosas en mi carrera.

"Pero algo que he pensado mucho que quiero hacer en el futuro, y no se lo he contado a nadie, me encantaría comprar un pedazo de tierra muy grande que esté muriendo y ahí empezar a reforestar, y tener animales. Dejar como un pulmoncito, una granja, que esa sea mi herencia”.

Vestido, Mariandrée Gaitán. Foto: Diego Fierce

LA ESTRELLA DE LA TEMPORADA

El blanco es un clásico y siempre será un básico en tu clóset, te decimos por qué piezas debes apostar.

Elige prendas atemporales como un traje, que puede ir de casual a formal con los accesorios adecuados.

Un vestido será un acierto, opta por llevarlo con un tono metálico que es otra de las tendencias top.

Las aplicaciones, en especial las perlas, cobran protagonismo y la veremos en accesorios y tops.

Las prendas con flores y aplicaciones 3D serán otro must para agregar un toque distinto a tu atuendo.

Los shorts son otro básico que debes tener en este color por su versatilidad para crear distintos looks.

FAVORITOS DE ESTILO

¿Qué colores son tus favoritos a la hora de vestir?

Negro. Ahorita estoy vestida de blanco, lo cual te lo agradezco. Me encanta cómo se me ve el blanco.

¿Qué te gusta de la moda?

Es una oportunidad que tenemos para expresarnos como personas. Al principio, justo cuando empecé, me dejaba ir por las tendencias. Actualmente creo que sí, los años me han dado justo esta oportunidad de escoger cosas atemporales, de diseñadores más clásicos, piezas que sean como para toda la vida. Prefiero comprarme una buena pieza que sé que me va a durar 20 años, en lugar de estar consumiendo por consumir.

¿Qué prenda es tu favorita para primavera?

A mí me encantan mis piernas y me gusta mucho usar cosas cortas, pero no sé si todavía estoy en edad de usar cosas cortas. Pero con este calor se antoja.

¿Qué accesorio no puede faltarte?

Unos lentes padres negros.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Diego Fierce para Bloom Estudio / Maquillaje y Peinado: Davo Sthebané / Asistente: Anna Mortera

MAAZ