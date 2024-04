¿Es posible ser feliz en soledad? Esto es lo que descubrimos

“La verdadera felicidad es la que consigues en soledad sin depender de nadie” esto es lo que muchas personas dicen y seguro has escuchado mil veces, pero aquí te diremos qué tan cierto es esto.

Tal vez te ha pasado que después de una ruptura amorosa o algún duelo en tu vida importante, haces todo lo posible para volver a ser feliz haciendo cosas que te gustan y aprendiendo a pasar tiempo contigo mismo; pero ¿qué pasa si aún estando solo y haciendo lo que más te gusta no logras volver a sentirte feliz?

Esto le ha pasado a muchas personas, aquellas que buscan ser felices y emprenden un viaje para conocerse a sí mismas. No obstante existió un gran filósofo que alguna vez dijo que conocerse a uno mismo no es un ejercicio individual y que conocerse a sí mismo es saber para qué eres bueno y así ayudar a las otras personas; quien lo dijo fue Aristóteles.

¿Cuáles son las consecuencias de la soledad?

Es imposible ser feliz solo. Los seres humanos no nacemos comprendiendo qué significa ser humano, esto solo lo podemos aprender en sociedad, y son estas mismas interacciones las que nos enseñan lo que es el amor, el enojo, la tristeza, el duelo y, sobre todo, qué es la felicidad.

Cuando creamos relaciones con los demás, somos capaces de desarrollar vínculos. Y no solo eso, creamos recuerdos, lenguajes de amor, historias y sueños que nos ayudan a ser felices.

En este episodio de Maldita Comodidad, el filósofo David Pastor Vico y Son Acosta reflexionan sobre los riesgos de que una sociedad sea individualista. Nos cuenta cómo en las mejores escuelas de Estados Unidos, los estudiantes tienen prohibido usar internet, pues saben que construir vínculos con los demás es clave para vivir feliz.

Pero cuando te alejas, estás abandonando la oportunidad de generar vínculos que permitan ser feliz. Esto no significa que no seas capaz de ser feliz solo o sola, sino que la soledad no es la única vía para alcanzar la felicidad.

