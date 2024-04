Carolina Adriana Herrera y su visión sobre el legado de su madre en el mundo de la moda

Carolina estuvo rodeada del mundo de la belleza y la moda desde chiquita al lado de su mamá Carolina Herrera, pero fue en 1997 que inicia en el universo de las fragancias y el negocio familiar.

“Nunca pensé que llegaría ahí. Cuando yo empiezo a trabajar en fragancias era como un experimento, pero mientras que seguimos avanzando y presentando el 212, viajando y haciendo esta sinergia con Carolina, mi mamá, me di cuenta de que me encantaba este mundo que era efímero, subjetivo, basado en lo sensorial, y empecé a aprender más y más de la gente con la que trabajaba, y a meterme más y más en el mundo perfumista”, compartió Carolina en entrevista para Panorama.

Asimismo, nos dijo todo lo que un aroma puede revelar de la personalidad de alguien.

“Hasta de la manera que percibo el perfume, si sólo lo huelo cuando me acerco, o desde que va entrando, de ahí digo, bueno, es una persona sutil, es más misteriosa, o es una persona que le gusta que la perciban, y después los olores son muy personales. Tú te pones un perfume, yo me lo pongo, y es que nos va a oler diferente, y eso me encanta, porque eso hace que el perfume al final sea algo muy de uno, muy personal”.

También nos confesó su mejor consejo a la hora de seleccionar un perfume:

“Probarlo varias veces. Creo que es importante olerlo en uno, lo huelo en mí a través del día, es muy importante ver cómo se asienta en la piel”, aseguró Carolina.

Uno de los ingredientes favoritos de Carolina a la hora de crear un aroma es el jazmín.

“Me parece icónico de Carolina y es algo que me recuerda a mi infancia y es súper importante para mí, pero me encanta trabajar también con resinas, con la mirra, con el copal”.

Y nos habló sobre un recuerdo en especial que tiene con su mamá y el jazmín.

“Mi mamá, antes de que fuera Carolina Herrera diseñadora, perfumista y todo esto, mezclaba el aceite de jazmín con el aceite de nardos, que compraba en un lugar en Bloomingdale's, en Nueva York, que se llamaba The Perfume Workshop, yo iba con ella, y ese olor se volvió su primer perfume, Carolina Herrera, el de los lunares. A mí ese olor y el del jardín de casa en donde había jazmín siempre me lleva a esos momentos”.

También nos contó sobre su reciente creación, Amazonia Rose, perfume que es parte de la colección Confidential.

“Que en realidad es una oda a Carolina (Herrera) a través del tiempo, a través de viajes, a través de recuerdos de mi infancia y recuerdos vividos con ella no hace tanto tiempo. Y está basada en Venezuela, en esta rosa amazónica que no huele, eso es muy importante, la rosa no huele, pero al perfumista le di el recuerdo, le di unas pinceladas de lo que yo quería, lo que yo me imaginaba, a lo que yo quería que oliera para evocar ese momento”, aseveró,

Añadió que para ella es un perfume “romántico, enérgico, femenino”.

“Toda mi vida voy con los sentidos abiertos y con la curiosidad, el ojo, el oído, el paladar, todo, y hay cosas que se mantienen en el inconsciente y que cuando estoy creando algo de repente salen”, nos confesó sobre su proceso creativo.

Además, de contarnos el mejor consejo que le ha dado su mamá.

“Constancia, levantarse cuando te caes y cultivar un mundo que sea como muy interno, muy personal, separado de la vorágine de hoy en día, la comparación sería Instagram y los likes. Siempre mantener una separación entre lo que la gente percibe de ti y lo que tú eres”.

Para finalizar, nos dio su mejor consejo para que logremos nuestros sueños y metas:

“No todo es color de rosa. Muchas veces te van a dar golpes, te vas a caer, no van a salir las cosas como tú quieres, ver eso como oportunidades para abrir otras puertas. Y no tener miedo, que es dificilísimo. Pero eso es algo que también con la madurez vas aprendiendo, a tomar riesgos y levantarse después de las caídas. En todo, en la vida personal como en la vida profesional”.

SOBRE CAROLINA

¿Alguien a quien admiras?

Admiro a la gente que da sin esperar nada de vuelta.

¿El accesorio o prenda que no puede faltar en tu closet?

Un bolso, ya sea pequeño o grande.

¿Cómo describes a Amazonia Rose?

Enérgico, romántico, misterioso, sensual, femenino.

¿Tienes alguna fragancia favorita?

Bueno, la 212, que fue mi primer trabajo y mi incursión, mi escuela. Y después me encanta Good Girl, que ha sido una labor y un trabajo de tres años para crearlo y hoy en día es como el número dos en el mundo.

¿Qué significa México en tu vida?

México es una constante en mi vida, y un país que quiero mucho.

Por Ailedd Menduet

Foto: Cortesía

MAAZ