Exjugador del América fue apartado de su equipo; lo señalan de acosar a la pareja de un compañero

El futbol mexicano se ha vuelto tendencia en los últimos días al sur del continente luego de que se diera a conocer que el exjugador del América, Miguel Samudio, fue separado de su actual equipo Liverpool de Uruguay, presuntamente por acosar a la pareja de uno de sus compañeros, Ignacio Rodríguez.

La información la reveló el periodista deportivo Martín Cal, de Radio Fénix en Uruguay, quien informó que el jugador paraguayo, que formó parte de las filas de los de Coapa de 2015 a 2017, donde levantó dos títulos de Concachampions, le habría mandando mensajes inapropiados y violentos a Agustina Hammer Passadore.

El jugador buscará arreglar su situación

Foto: Archivo

Ignacio Rodríguez se enteró y levantó una queja ante la directiva

De acuerdo con las versiones de la prensa local, el jugador Ignacio Rodríguez se habría enterado de las acciones de Samudio, por lo que de inmediato informó a la directiva sobre los hechos haciendo que se tomaran cartas en el asunto. Fue separado del plantel y actualmente se desempeña como jugador de la tercera división, hasta que se defina su situación contractual.

El técnico del equipo Emiliano Alfaro, ofreció una entrevista donde confirmó que Samudio estaba separado del plantel. Destacó que la decisión fue completamente suya, por lo que de acuerdo con protocolos y seguimientos se decidió bajarlo hasta la Tercera División en Uruguay.

Liverpool esperará la desvinculación del jugador Miguel Samudio

"La decisión de que Miguel Samudio no forme más parte del plantel es 100% mía y avalada por la institución. Él deberá resolver su situación contractual con el club. No voy a dar detalles porque es un tema personal y a mí no me compete hacerlo”, afirmó el entrenador del Liverpool, Emiliano Alfaro, al medio DSports.

“Quizá haya sido el jugador con mejor nivel el año pasado, pero a veces hay que tomar decisiones que no son las más lindas, ni las que uno quisiera elegir siempre. Cuando uno las toma convencido, ahí hay tranquilidad”, agregó.