Jesús Zavala tiene estrella desde niño y celebra 22 años de carrera con ganas de cumplir más sueños

Jesús debutó siendo un niño en el programa Código Fama en 2003 al lado de Diego Boneta, María Chacón, Allisson Lozz, entre otros.

“Me gustaba muchísimo cantar desde niño. Yo quería hacer ese casting, quería probar, y como que mis papás no estaban muy seguros, era ‘ay, no, porque primero la escuela’, pero se animaron para que ‘se le quite el gusanito’, y el gusanito sigue hasta ahorita, 22 años después”, recordó Jesús.

Añadió que no estaba muy seguro de querer actuar en un principio.

“Me daba cosita. Yo iba a cantar y cuando hice el primer taller de actuación para hacer la telenovela fue amor a primera vista, amé la actuación, me enamoré de este sentimiento y adrenalina de ser alguien más y de poder interpretar, de poder crear un personaje, vestirlo, caminarlo, hablarlo... Me voló la cabeza eso desde niño y ahí me quedé. No que haya abandonado la cantada, pero sí la actuación fue un flechazo directo y me seguí en telenovelas, cine, series, y pues aquí sigo”.

Ser niño actor no es algo sencillo, sin embargo, Jesús nos confesó que él sí lo volvería a hacer.

“No es fácil, hay cosas de las cuales tú no tienes el control al 100% y creo que ahí es cuando tienes que estar muy bien aterrizado y cuidado por otras personas. Yo fui muy afortunado de tener dos papás que estuvieron ahí todo el tiempo cuidando al mil por ciento, apoyando y poniendo como prioridad a su hijo y no al proyecto o la demanda de trabajo. La mayoría fuimos muy afortunados de estar acompañados y cobijados de esta manera. Yo lo volvería a hacer, no pienso tener hijos, pero sí lo recomendaría o lo haría con mis hijos, no, porque es un volado, y es muy demandante”.

Traje, Welton & Sons / Camisas, Adolfo Domínguez / Tenis, Boss / Reloj, Hublot Foto: Eduardo Ramos

Asimismo, Zavala nos compartió qué le diría a ese niño de nueve años que empezaba sus sueños:

“Que tenga mucha paciencia. Va a haber momentos en los que va a tirar la toalla, pero es recordar que el universo te premia cuando no quitas el dedo del renglón, te preparas, lo das todo, y operas de una buena manera en tu trabajo. También creo que el universo te encamina a varias metas y si no son todas está bien, no exigirse de ‘yo quiero la carrera de tal persona, yo quiero tal premio’, no, todo está bien. Y que no deje de amar su trabajo como lo ama desde el día uno”.

Jesús Zavala ha hecho cine, teatro, musicales, televisión, lo hemos visto en diversos proyectos como Club de cuervos, Quiero tu vida, Obediencia perfecta, Todas menos tú,

Hoy no me puedo levantar, entre otros, y nos contó que de sus favoritos desde chico ha sido el cine y el teatro.

“Antes de que yo supiera que quería actuar era un niño cinéfilo, no sabía que me iba a dedicar a esto, pero me llamaba la atención muchísimo y creo que eso es algo que todavía me sigue apasionando. Con el paso del tiempo probé el teatro y es algo maravilloso”, compartió el actor.

Agregó que le gustaría ahondar más en géneros como el drama y el terror.

“Justo viene a estrenarse una película de terror en la que estoy involucrado y que es un género que me fascina. Creo que tenemos muchos recursos para explotar este género en este país. Somos los que más llenamos las salas de cine de terror, fuera de EU, con producciones extranjeras",

"¿por qué no usar nuestra cultura, leyendas e historias para engrandecer y potencializar este género en México? Y también el drama. Creo que hay algo con la edad, una experiencia de vida, además de prepararte actoralmente, hay una preparación de vida que nunca dejas de absorber cosas para poder interpretar, vas pasando por cosas diferentes y nuevas, las cuales las puedes emplear en tu trabajo. Y creo que muchas de las cosas que el drama necesita son cosas que tienes que vivir en la vida para entenderlo”.

Zavala ha vivido los grandes cambios de la industria del entretenimiento y la evolución del contenido hecho en México

“Cuando empecé había dos opciones de televisión, nada más, muy pocas de teatro y muy pocas de cine. Escuchábamos producciones nacionales que tenían ruido o que tenían éxito, contadas al año".

"En teatro podemos contar muchísimos teatros que empezaron a cerrar. Pero llega una apertura de las plataformas que le exigen también al entretenimiento nacional, a la televisión abierta decir, ‘ok, ya está este contenido a la mano de todas las personas, nosotros también tenemos que cambiar el contenido que estábamos haciendo’.

"Es una nueva época dorada del entretenimiento en México. La demanda de trabajo que hay hoy en teatro o en cine de verdad no se compara ni en lo más mínimo a lo que fue hace 10, 12 años”, aseguró.

Total look, Fendi / Reloj, Hublot Foto: Eduardo Ramos

Además de que nos contó cómo esto ayudó a que se quitarán estereotipos de lo que veíamos en pantalla.

“Rompió la estructura de lo que había en el país, lo cual que bueno, porque era muy limitado, había, repito, dos opciones en televisión con perfiles muy claros. A mí me tocó esta parte en la que crecí, y fue ‘tú ya no vas a ser protagonista porque tienes cierto perfil y cierto físico en el cual ya no entras’, y claro, tenías que buscar otras opciones.

"Entonces cuando se rompe esto y conectas con otros perfiles, colores, historias, culturas, con otro humor, con otras razas, se abrió una gama de diversidad increíble en el entretenimiento."

"También ver que hasta en un mismo fin de semana tres películas nacionales compiten y están en el top cinco de taquilla contra otros monstruos de Hollywood, es increíble. Deberíamos de estar muy contentos de lo que estamos haciendo en México hoy en día”.

Además, añadió que uno de sus mejores consejos es sentirte bien y seguro con quien eres.

“Cuando abrazas quién eres, tu físico, tu estatura, tu peso, tu color, tu pelo, tu todo de verdad, en ese momento se abren las puertas a muchas oportunidades. Antes a mí me daba mucho el bajón de que creces, te vuelves adolescente y pues ya no eres ni niño, ni adulto, estás como en este limbo raro. Y luego es ‘deberías hacer más ejercicio, no eres tan alto, no eres tal’. Y qué bueno que se rompió eso y que la gente hoy en día, los jóvenes de 18, 17, 19 años que entren en esta industria digan 'yo soy esta persona, este es mi cuerpo y esto es con lo que yo voy a trabajar'”.

Actualmente, lo vemos en un proyecto que ha sido muy importante para él, la obra de teatro Siete veces adiós.

“De verdad hay pocos proyectos en los que te sientes tan completo de herramientas, de material, de todo para poder interpretar, jugar. Su equipo de producción, sus directores, sus músicos, sus canciones, sus textos, su todo. Y cuando entré me dijeron agárrate porque es una compañía muy amorosa y siempre te lo dicen en todas partes, pero en esta se quedaron cortos. Es una compañía en la cual te sientes abrazado y cobijado todo el tiempo”.

Asimismo, nos compartió sobre el próximo estreno que tendrá este año por Prime Video, una serie impactante sobre una historia que marcó a México, el terremoto de 1985.

“Es una superproducción que tuvo años y años de preparación antes de que nosotros llegáramos al set. Es un proyecto que también lo creo muy necesario para hacer homenaje a todas las personas que hace casi 40 años perdieron sus casas, dieron sus manos, dieron su esfuerzo, su comida, su todo para levantar este país, y ha quedado claro ya dos veces en dos terremotos muy fuertes en la misma fecha, no hay punto de comparación con la unión que tenemos los mexicanos en el mundo".

"Es un nivel de producción grande con el que estuvimos recreando unos sets que son una locura. Yo nunca en mi vida había visto un nivel de diseño de producción así, recrear esa época con ese daño es algo que nos tenía chinitos todo el tiempo, estuvimos muchos meses filmando, fue una producción muy compleja, pero estamos muy contentos del resultado”, compartió Zavala.

Para finalizar la entrevista, Jesús nos habló del momento de paz en su vida personal en el que se encuentra:

“Vengo de unos años muy raros, de muchos cambios, de pérdidas duras, de proceso, de aprendizajes, pero vengo aterrizando de esos momentos y estoy muy tranquilo, estoy muy contento, estoy en un momento de trabajo, de aprovechar el momento, de viajar también, de darme un tiempecito de desconectar”. Además de seguir con grandes metas por cumplir, “me gustaría dirigir y producir algunas cosas, creo que es un gran momento para poner sobre la mesa nuevas propuestas y nuevas narrativas”.

Bomber y pantalón, Highlife / Tenis, Hugo / Reloj, Hublot Foto: Eduardo Ramos

HA DICHO

“(Al Jesús de nueve años le diría) que tenga mucha paciencia y que no deje de amar su trabajo como lo ama desde el día uno”.

JESÚS EN BREVE

Película favorita : El mago de Oz.

: El mago de Oz. Un recuerdo que te pone feliz: Mi infancia con mis papás.

Mi infancia con mis papás. Gusto culposo: Los reality shows.

Los reality shows. Comida favorita : Tacos y mole.

: Tacos y mole. Sin que no puedes salir de casa: Híjole, con ropa, porque a veces olvido hasta las llaves (risas), lentes siempre.

Híjole, con ropa, porque a veces olvido hasta las llaves (risas), lentes siempre. Tu miedo más grande: Los aviones y las víboras.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Eduardo Ramos / Grooming: Alexis Rodríguez / Styling: Salvador Ramírez

