Estilista rapa a clienta que se negó a pagar por unas trenzas | VIDEO

Las redes sociales no sólo son un elemento de distracción, también se han convertido en la mejor herramienta para hacer denuncias que generan todo tipo de reacciones entre los internautas. Como la más reciente de una estilista, quien tomó la drástica decisión de rapar a una de sus clientas que se negó a pagar por el servicio luego de hacerse unas trenzas y a ella se sumaron otras expertas de belleza que alertaron por el “modus operandi” de la mujer.

Estilista rapa a clienta que no le pagó

A través de su cuenta de TikTok, la usuaria “Dread Lock Smay” compartió el video del momento en el que le corta las trenzas estilo fulani braids a la clienta, quien una vez con el trabajo terminado le hizo saber a la joven que no tenía forma de pagarle ya que su cuenta de banco había sido hackeada e insistió en pedir ayuda con un conocido que vivía cerca.

Estilista rapa a clienta que se negó a pagar por unas trenzas. Foto: Captura de pantalla TikTok @dreadlocksmay

Sin embargo, la estilista de nombre May fue advertida por una de sus colegas sobre el “modus operandi” de la mujer que en otra ocasión también acudió a su estética a realizarse un tratamiento y escapó del lugar sin pagar. Incluso, la joven llegó hasta el establecimiento de su compañera para exigir lo que le debía por el servicio que se realizó.

Policía interviene en pleito

La peluquera relató que junto al local en el que trabaja hay una escuela custodiada en todo momento por una patrulla, por lo que al darse cuenta que la clienta no tenía la intención de pagar decidió llamar a un oficial de policía y fue así como llegaron a un acuerdo para evitar que fuera detenida. Aunque hasta el momento no se ha revelado el lugar donde ocurrieron los hechos generó un gran debate en redes sociales entre quienes apoyaron a la estilista y aquellos que consideraron su decisión como algo drástico.

“Cuando se las estaba sacando me dijo que si quería iba y se las hacía devuelta, así que la mejor opción que tomé fue cortárselas de raíz. Le saqué todo porque me pareció que no era justo que juegue con mi trabajo ni con el de ninguna colega. Llegamos a ese acuerdo: yo le retiraba las trenzas y ella no iba detenida. Accedió y fue todo con presencia de la policía”, dijo la joven al aclarar el motivo por el que decidió rapar a la clienta.