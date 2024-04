Leah Halton: la influencer australiana que rompió TikTok con este clip de 14 segundos

En TikTok hay una creadora de contenido que ha dado mucho de qué hablar, se trata de Leah Halton, una australiana de 23 años que ha logrado millones de visualizaciones y me gusta sólo con un clip en el que se ve cómo canta un pedazo de la canción “Praise Jah In The Moonlight” de YG Marley y hace muecas. Su clip se ha vuelto tendencia en todo el mundo y ahora suma más de 6.2 millones de seguidores.

Leah no solo ha dominado TikTok, sino que también cuenta con una fuerte presencia en otras plataformas; tiene más de un millón de seguidores en Instagram y alrededor de 1.2 millones en YouTube. Sus videos virales han causado mucho revuelo y debate, pues algunos consideran que es de las mujeres más hermosas que han visto y otros consideran que aunque es guapa, el alboroto no debería ser tanto.

Sus vistas siguen en aumento. Foto: @looooooooch / TikTok.

¿Qué más hace Leah Halton en las redes sociales?

Aprovechando el interés generado, Leah compartió en otro video de TikTok su completa rutina de maquillaje, que incluye productos desde la cera para cejas hasta spray fijador. Su video viral inspiró a miles a crear contenidos similares, donde imitan su secuencia inicial en el video; algunas de ellas han conseguido mucho éxito con eso. Leah suele subir contenido frecuentemente sobre su vida diaria y los desafíos de ser modelo.

Le llueven halagos. Foto: @looooooooch / TikTok.

En la actualidad, su video viral ya suma más de 477 millones de reproducciones, más de 900 mil comentarios y 38 millones de me gusta, pero las cifras están en constante aumento, por lo que en cuestión de horas puede subir.

El audio se ha viralizado mucho

"Praise Jah in the Moonlight" es el primer sencillo del cantante estadounidense YG Marley, este sencillo tiene muchas curiosidades, entre ellas que tiene la voz de Lauryn Hill, quien es su madre. Además, tiene un sample de su abuelo Bob Marley "Crisis", de 1978. Se ha posicionado entre las más escuchadas en varias partes del mundo gracias a TikTok.