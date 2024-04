Luna creciente de abril: estos son los 4 signos zodiacales que serán bañados de un golpe de dinero extra desde hoy y hasta el martes 16 de abril

Como comprobarás en el calendario lunar de abril de 2024, la semana empieza con la luna en fase cuarto creciente y después seguirá creciendo. En cuanto a su órbita seguirá descendiendo desde Géminis hasta Sagitario.

Aries tendrá un buen día para mantener una charla con tus jefes. Si crees que tu salario no se corresponde con tu nivel profesional o si quieres reivindicar algún otro aspecto, es el momento. Es probable que un familiar o un amigo muy cercano esté pasando un apuro económico y deberás ayudarlo.

Muchos signos del zodiaco verán un gran crecimiento en materia financiera.

Tauro tiene una visión más positiva de las cosas. Puedes comprobar cómo influye tu actitud en lo que te rodea. Es posible que te hagan un comentario positivo en el trabajo, algo que hasta hace poco era impensable. Has dado un paso muy importante para progresar a diario en muchos terrenos. Si estás en una relación de largo recorrido, recuerda poner una nota de sorpresa y de ilusión de vez en cuando.

Géminis se ha encontrado con complicaciones en el trabajo o con un exceso de cosas que hacer. Si cambias de actitud mental verás cómo se te pasan las ganas de enviarlo todo al cuerno. Empieza hoy tu tarea sin pensar en lo que tienes por delante. Es como abrirte camino poco a poco. No protestes ni pongas mala cara. Si te interesa y crees que vale la pena, préstale más atención a diario.

Cáncer es muy probable que se sienta cómodo en su trabajo. Deberías hacerlo también con otros asuntos que te resultan difíciles de afrontar, como esa situación familiar que te hace estar preocupada y de mal humor a diario. No hay nada que no tenga solución, sólo has de tener la capacidad de encontrarla. Tienes al lado a una persona que corresponde al amor que tú sientes, pero no te atreves a demostrárselo a diario por temor a que pueda sentirse demasiado seguro.

