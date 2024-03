Crisis Hídrica: Sumergiéndonos en la crisis por falta de agua

Las cifras oficiales de la falta de agua de las 217 presas de México, solo ocho están al 100 por ciento, más de la mitad están a menos del 50 por ciento. Entre 12,5 y 15 millones de personas no tienen acceso al agua potable, dato del Instituto de Ciencias Sociales de la UNAM y de 653 acuíferos en México.105 son sobre explotados, los expertos coinciden en que es urgente recargar el manto freático en lugar de agotarlo. El agua ya no alcanza para el campo y la ganadería que representa el 70 por ciento del consumo y tampoco para el uso humano e industrial.

Los conocedores del tema coinciden en que estamos ante una de las peores crisis de falta de agua en México, ya no alcanza, es limitada, no se rehúsa, y el agua de lluvia se pierde, mucha se desaprovecha y se va en fugas. Para hablar de este tema tuvimos el privilegio de entrevistar al Ingeniero José Luis Legue Tamargo, ex director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y actualmente presidente de la asociación civil “Ciudad Posible”.

Innovación y Sostenibilidad: Soluciones para la Gestión del Agua.

El advierte sobre los riesgos de la falta de agua, afirma que “estamos ante la crisis más grave de la historia, es necesaria cuidarla, e invertir en reparación de fugas de agua, dejar de bombear agua del subsuelo”. Luegue Tamargo destaca la urgencia de adoptar medidas pro activas a nivel local, nacional y global para garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua. la necesidad de promover la conciencia pública sobre el valor del agua y la importancia de su conservación.

Propone una mayor inversión en educación ambiental y programas de sensibilización, para fomentar un uso responsable y eficiente del recurso a fin de aumentar la conciencia pública sobre el uso responsable del agua, la importancia de la conservación de los recursos hídricos. Destacó la importancia de programas educativos en las escuelas y campañas de sensibilización para promover prácticas sostenibles.

Propuestas para solucionar el problema

Luego de poder conversar con el Ing. Luegue podemos concluir que todos podemos hacer algo para ahorrar el agua, bañarnos en menos tiempo, usar una tina para cuando abrimos la regadera, cerrar la llave cuando nos enjabonemos, no regar plantas y jardines con agua potable y aprovechar más las aguas residuales.

En conclusión, José Luis Luege Tamargo hizo un llamado urgente a la acción, enfatizando que la crisis del agua es un problema que no puede ser ignorado. Solo a través del compromiso y la colaboración de todos los actores involucrados, podemos trabajar hacia un futuro donde el acceso al agua sea seguro y sostenible para las generaciones futuras.

