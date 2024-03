Reaparece Mónica Murillo, la primera influncer en Metroflog y Hi5: "no sabía lo que estaba haciendo"

Hace muchos años, las redes sociales más populares eran Metroflog y Hi5, las cuales llamaban la atención por ser plataformas en las que los jóvenes publicaban fotos. En estos sitios se hizo viral una joven que tenía un estilo emo, se trató de Mónica Murillo, quien recientemente reapareció en un programa de radio para hablar de su experiencia.

La joven fue invitada al programa de EXA FM, "La Caminera", conducido por Tania Rincón. Durante la emisión, Mónica conversó un poco sobre cómo se hizo viral y qué está haciendo actualmente, ya que las nuevas generaciones no la conocen debido a que las plataformas en donde se disparó su popularidad ya no se usan.

Así se ve hoy Mónica Murillo, "la primera influencer"

Murillo es considerada como "la primera influencer", pues sus fotos hicieron virales por todo internet en 2008. La joven indicó que nunca se imaginó en impacto que tendría, ya que ella solo subió las imágenes en su cuenta de Metroflog, y de ahí las tomaron varias personas para hacer perfiles falsos con su rostro y hasta su nombre.

"Fue sin querer. Ni yo sabía lo que estaba haciendo. Fue como algo de casualidad, una amiga me dice 'hazte una (cuenta). Ella me lo hizo y pasaron, ni el mes yo creo, y ya había miles de perfiles falsos con mis fotos. Yo no entendía el por qué y me lo pregunté por muchos años, hasta que me dijeron 'yo creo que eran tus fotos como que adelantadas a la época'", destacó la influencer.

Así se ve hoy Mónica Murillo Ig @monicamurilloo

¿Qué fue de Mónica Murillo, la influencer de Metroflog?

Durante la conversación, Mónica reveló que estudió derecho, pero que siempre estuvo activa en redes sociales, adaptándose a los cambios de las plataformas digitales. Además, tomó cursos de actuación en Colombia y México, así como de modelaje. Finalmente, contrajo matrimonio el año pasado, por lo que está felizmente casada.