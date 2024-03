¿Qué hacer en marzo en la CDMX? Lista de actividades para disfrutar el tiempo libre

Con el inicio inminente de la primavera, la Ciudad de México se encuentra envuelta en un cálido abrazo, invitando a sus habitantes a disfrutar del aire fresco y las actividades al aire libre, es así como marzo de 2024 promete ser un mes vibrante y lleno de opciones para todos los gustos y edades en la capital mexicana. Para aquellas que ansían salir y explorar, la CDMX ofrece una amplia gama de actividades que seguramente llenarán toda tu agenda del mes.

Las mejores actividades para recorrer la CDMX en marzo

Desde actividades al aire libre hasta museos, exposiciones y conciertos, la Ciudad de México se encontrará llena de actividades para todos los gustos y lo mejor es que podrás conocerla de maneras distintas y sin prisas. Si tú también quieres aprovechar la primavera, aquí te dejo algunas actividades para llenar tus fines de semana de felicidad y conocimiento.

Desde paseos donde se puede disfrutar de la naturaleza y la historia, hasta recorridos en bicicleta por las calles de la ciudad, hay muchas actividades para llenar marzo.

Misión Rescate en Parque México

Este fascinante street escape está diseñado para desafiar tus habilidades detectivescas mientras exploras los rincones más intrigantes del Parque México, ubicado en la vibrante colonia Condesa de la Ciudad de México. El evento está programado para el 13 y 16 de marzo, comenzando a partir de las 11:00 horas, lo que te brinda la oportunidad perfecta para disfrutar de una mañana llena de intriga y diversión. Durante Misión Rescate, te encontrarás inmerso en un escenario lleno de enigmas y desafíos, tu objetivo será desentrañar pistas y resolver un intrigante caso mientras exploras el pintoresco Parque México.

Feria "Las Manos del Mundo"

La Feria de Artesanías es la opción perfecta, especialmente si te encanta explorar bazares y descubrir tesoros artesanales, en esta ocasión, la feria reunirá a más de 200 artesanos no solo de México, sino también de otras partes del mundo, ofreciendo una amplia variedad de productos que van desde joyería exquisita hasta textiles elaborados con maestría. La feria se llevará a cabo del 1 al 3 de marzo, desde las 11:00 hasta las 20:00 horas, brindándote un amplio margen para explorar y disfrutar de todo lo que tiene para ofrecer y el costo de entrada es de 100 pesos y se llevará a cabo en Morelos 67, Juárez, en Cuauhtémoc

Esta edición está dedicada a Acapulco, como un gesto solidario tras el paso del huracán Otis y será una oportunidad no solo para adquirir piezas únicas, sino también para apoyar a una comunidad que se está recuperando de un desafío natural.

Cosmic, experiencia inmersiva

Esta exhibición inmersiva combina arte y tecnología para sumergirte en un viaje fascinante a través del universo, conformada por ocho salas meticulosamente diseñadas, Cosmic deslumbra con luces, proyecciones, sonidos y mucho más, creando un ambiente que te transportará a galaxias lejanas y te hará sentir como parte del cosmos mismo.

Disponible de martes a domingo durante todo marzo, desde las 13:00 hasta las 21:00 horas, Cosmic te invita a explorar los misterios del espacio en horarios flexibles y para asegurar tu lugar en este viaje intergaláctico, asegúrate de adquirir tus boletos con anticipación, puedes encontrarlos en línea, facilitando así tu acceso a esta aventura cósmica que te espera en Casa Bash, ubicada en Bajío 338, en el corazón de la Roma Sur, Cuauhtémoc.

Dos planes en la CDMX que no te puedes perder

Dark Side of Oz

Si quieres vivir una experiencia mágica que combina lo clásico con lo contemporáneo, tienes que asistir a esta actividad. Sumérgete en el mundo icónico de El Mago de Oz mientras disfrutas de la inconfundible música de Pink Floyd, transportándote a un viaje sensorial que desafiará tus sentidos y te dejará maravillada. El evento está programado para el 16 de marzo a las 19:00 horas, ofreciéndote la oportunidad perfecta para deleitarte con esta experiencia incomparable, la ubicación es el Teatro Ángela Peralta, situado en Aristóteles s/n, en la exclusiva zona de Polanco IV Sección, Miguel Hidalgo.

Pinta en la oscuridad mientras tomas una copa de vino

Es momento de dejar volar tu creatividad y sumergirte en una experiencia única que despertará todos tus sentidos en Paint in the Dark, este taller de pintura iluminado con luces neón te ofrece el ambiente perfecto para explorar tu lado artístico mientras te sumerges en un mundo de color, música y una copa de vino para inspirarte. Programado para los días 16 y 17 de marzo, Paint in the Dark te brinda la flexibilidad de elegir entre varios horarios disponibles, el lugar de encuentro es La Imperial Reforma, ubicada en Paseo de la Reforma 483, en el corazón de Cuauhtémoc.

