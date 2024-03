¿Quieres saber cuándo morirás?, lanzan una "calculadora" de Inteligencia Artificial que puede predecidlo

¿La inteligencia artificial podría predecir la fecha en la que morirás? Recientemente se lanzó “Life2Vec”, una “calculadora” que utiliza técnicas avanzadas de procesamiento de lenguaje natural con Inteligencia Artificial para analizar secuencias detalladas de eventos vitales. Lo que hace único a este modelo es su capacidad para codificar secuencias de eventos vitales en representaciones vectoriales, aprendiendo de estos patrones para predecir diversos desenlaces de la vida.

Las predicciones de “Life2Vec”, desarrollado por la Universidad de Dinamarca, abarcan riesgos de mortalidad, ingresos futuros, logros educativos, condiciones de salud, rasgos de personalidad y más, con una precisión que oscila entre el 70% y el 90%, según la tarea de predicción, lo cual ha sorprendido a muchas personas.

Aplica tecnología muy avanzada. Foto: Life2Vec.

¿Cómo funciona esta “calculadora de la muerte”?

Este algoritmo de Inteligencia Artificial ve las vidas humanas como secuencias de eventos y aprovecha un conjunto de datos exhaustivo del registro poblacional de Dinamarca, que contiene información detallada sobre eventos de vida relacionados con la salud, educación, ocupación, ingresos, dirección y horarios laborales. Este vasto dataset permite a “Life2Vec” aprender patrones complejos y hacer predicciones sobre una amplia gama de resultados de la vida.

No hace predicciones personalizadas. Foto: Dall-e.

Este modelo utiliza técnicas avanzadas para modelar datos de eventos secuenciales, y aplica arquitecturas de secuencia a secuencia, pero a pesar de su avanzada metodología y alto grado de precisión, “Life2Vec” se presenta a través de una demostración en línea que utiliza datos sintéticos, asegurando que no accede ni conecta con datos personales privados de los usuarios, por lo que es un poco para entretenimiento.

La “calculadora de la muerte” es una avance tecnológico

Aunque es una tecnología de Inteligencia Artificial muy interesante, en su propia página web, “Life2Vec” sostiene que no se puede utilizar para hacer pronósticos de tu propia vida, “el modelo sólo puede hacer predicciones basadas en secuencias que haya visto antes durante el entrenamiento. Como la demostración no se conecta a datos personales reales, no puede hacer predicciones reales. Simplemente muestra ejemplos de resultados, no predicciones reales”.

¿Qué tipo de predicciones puede realizar “Life2Vec”?