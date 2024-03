VIDEO: abuelito conquista TikTok al ir al festival del Día del Padre de su nieta y ayudarla a ganar un premio

Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok y ha hecho llorar a muchas personas de todo el mundo, pues no se necesitan palabras para entender lo que una cámara captó al ver a un abuelito entregarlo todo y dar su máximo esfuerzo por solo ver la felicidad de su nieta en un día tan importante como lo es un festival escolar.

Sin embargo, las tomas que recientemente se robaron la atención de todo el Internet no sólo muestran un evento cualquiera, sino uno que se celebró en una escuela con motivo del Día del Padre. Lo que hizo llorar a muchos es que en una festividad como esta, una pequeña niña de la que se desconoce su historia, no se quedó sola, ya que su abuelito se convirtió en su mejor compañero; lo anterior hizo que muchos internautas recordáramos que a veces las abuelas y los abuelos son nuestros segundos padres.

Algunos usuarios recordaron que para ellos su "papá" fue su abuelo. (Foto: TikTok @fannu.3c)

Abuelita acompaña a su nieta al festival del Día del Padre y rompe el Internet

A través de TikTok la usuaria @fannu.3c compartió el video que ya sacó muchas lágrimas en redes sociales, pues sólo al agregar algunos hashtag reveló que lo que se muestra en la grabación ocurrió durante un festival con motivo del Día del Padre y que fue el abuelo de una niña pequeña quien le regaló uno de sus momentos más inolvidables de la vida.

Con "What was I made for" de fondo, se ve el patio de la escuela mientras que un hombre mayor con jeans y camisa corre con mucho esfuerzo, pero también con energía para recibir de su nieta las pelotas y llevarlas al otro lado del campo. De esta manera determinamos que el equipo (normalmente de padre e hijos) que recolectara más pelotas se convertiría en el ganador.

Al final ganaron el premio. (Foto: TikTok @fannu.3c)

En los últimos segundos del video se observa al abuelito con su nieta pasando a recoger el premio que se ganaron tras concursar junto a otros participantes; sin embargo, un detalle que no pasó desapercibido para nadie es que mientras se acercan a la mesa de regalos, se ve al hombre cojear de una pierna, por lo que le llovieron todavía más halagos.

El momento en el que el abuelito abraza a la nieta con la que concursó y a otra menor se llenó de comentarios alentadores como: "se me metió un océano Pacífico al ojo", "aquí los que no tuvimos papá, pero nos sobró abuelo", "porque el abuelo es capaz de dejar sin empleo al mismo ángel de la guarda", "mi abuelito fue mi papá" y "lo quiero mucho señor que está ayudando a crear buenos recuerdos a su nieta".