Cuál es la razón por la que no debes dejar la escoba hacia arriba en tu hogar

Las supersticiones no son otra cosa que creencias irracionales que se atribuyen a una explicación mágica de un suceso. Hay personas que creen fielmente en ellas, y que evitan ciertas cosas o acciones para evitar sufrir una desgracia. Aunque no existe ninguna base científica, todavía se siguen creyendo en este tipo de acciones o gestos.

Algunas de estas supersticiones están relacionadas con la casa. Sobre todo, cuando nos ponemos en modo limpieza, nos vienen a la mente pequeñas cábalas. Todos los consejos y refranes de nuestras abuelas para evitar la mala suerte.

La escoba es un elemento siempre presente en cada casa. Fuente: Freepik

¿Por qué no dejar la escoba en posición hacia arriba?

Desde su invención en el año 1905 en Escocia, Reino Unido, la escoba ha sido de los implementos de limpieza que no pueden faltar en ningún hogar. Sin embargo, no hay que dejarla en cualquier lugar, ya que se corre el riesgo de que este elemento de limpieza barra la buena energía de todo. Además, algunos consideran que no debe ser colocada hacia arriba, sobre todo en algunas comunidades de Europa. Puede percibirse como un presagio de desgracia o incluso como un indicio de brujería.

Sin embargo, en Latinoamérica y en países de África, la colocación de una escoba hacia arriba puede interpretarse como un signo de protección contra espíritus malignos o como una forma de alejar la mala suerte. En estas culturas, se cree que este elemento actúa como una barrera que impide el ingreso de los malos espíritus al hogar. Vale destacar que las supersticiones, incluidas las de limpieza, han traspasado generaciones.

Para algunas culturas es para ahuyentar la mala suerte.

Fuente: Pinterest

Muchas personas prefieren evitarlas y no llenar de mala suerte su hogar. ¿Tú has evitado algunas de estas cábalas? Si eres supersticioso, seguramente tomarás tus recaudos.