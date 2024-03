Sábado 16 de marzo de 2024: cuáles son los 8 signos que serán bañados de riqueza y fortuna

La astrología es la disciplina que realiza distintos tipos de análisis en base a la observación de la posición y los movimientos de los cuerpos celestes y las constelaciones. Además, realiza sus postulados valiéndose del horóscopo y la carta astral basados en la posición de los astros en el momento del nacimiento.

Este domingo, el segundo del mes de marzo, serán ocho los signos afortunados con la llegada de la primavera porque tendrán grandes oportunidades para avanzar con éxito en el trabajo, en los negocios y sus réditos, que también repercuten en el amor.

Este domingo serán protagonistas la gran mayoria de los signos occidentales

Aries tendrá influencias que no crean un clima afectivo reconfortante. Oportunidad de adquirir bienes a bajo precio. Tauro, por su parte, deberá seguir los consejos de los demás y evitará pérdidas de dinero. En el caso de Géminis es muy probable que tenga un encuentro romántico. En cuestiones de dinero, se presenta un día prometedor gracias al estado de ánimo sereno que beneficia.

El cuarto signo es Cáncer, que no debe enojarse por temas amorosos que le cuenten. Virgo deberá aferrarse a sus amistades que lamentablemente no le beneficiarán nada. Procure no comprometerse más de lo que puede en su trabajo ya que no tendrá las energías de Libra, que derrocha muchas energías intentando seducir a los demás.

Los últimos dos signos en esta lista son Escorpio y Sagitario. El primero de estos, amenaza de una crisis sentimental por malentendidos. El restante, por su parte estará desconcertado por el accionar de su pareja

