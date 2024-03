Sábado 16 de marzo de 2024: cuáles son los 7 signos con más riqueza y prosperidad

Tauro: Conocerá a alguien que tiene mucho que enseñarle. Habrá más gastos de los esperados. Resuelva ese conflicto tonto con un compañero del trabajo. Tendrá el estómago sensible, cuidado con el ajo.

Géminis: No surgirá nada serio en cuanto a los sentimientos. No se fíe de los demás y maneje sus inversiones. Esfuércese y aprenda, no se ancle en su trabajo habitual. Problemas intestinales de poca importancia.

Cáncer: Su ansia de independencia es incompatible con el amor. Gaste lo imprescindible y reserve para más adelante. Sus opiniones serán bien acogidas en su trabajo. Practicar algún deporte le mantendrá relajado.

Estos signos han sido bien afortunados al ser elegidos para recibir gratas noticias.

Leo: No sienta nostalgia de relaciones anteriores. Su situación económica es boyante. La jornada laboral vendrá marcada por el aprendizaje. Camine una hora diaria, aliviará sus calambres.

Virgo: Aproveche el apoyo de los astros para conocer gente. Posibilidad de recibir una herencia familiar. Ningún problema en el trabajo, pero insista con sus proyectos. Cuide su espalda, vigile su postura al sentarse.

Libra: Intente un acercamiento, su pareja lo está deseando. Olvídese de invertir. Su capacidad de organización le será muy útil en el trabajo. Desorden hormonal ocasionado por el estrés.

Escorpio: Su pareja está muy estresada y no tendrá tiempo para nada. Sin darse cuenta se va a meter en una inversión importante. Sea práctico, de lo contrario le podrá el trabajo.

