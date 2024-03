Año bisiesto: los 3 signos zodiacales que serán bendecidos de riqueza y un dinero extra desde hoy y hasta el 31 de marzo

En el maravillo y confuso mundo de la astrología, siempre hay gratas noticias para los signos del zodiaco. A veces algunos, como es en este caso que mencionamos solo tres o a veces son más, incluso completando los doce.

Para este sábado 16 de marzo, que comienza con el fin de semana, son Capricornio, Acuario, Piscis, los signos que podrán ir con la frente en alta sabiendo que son merecedores de grandes noticias.

Estos signos respiran tranquilos y felices por las noticias que reciben.

El primero de estos, que incluye a los nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero debe entender que hay una persona que la ama mucho y le regalará una sesión, ya sea a través de un terapeuta o un masajista, pero tendrá la oportunidad de darte un tiempo, conectar con sus emociones, vivir y liberar todas las tensiones que tienes atrapadas todas tus energías buenas.

Acuario es el segundo signo que se destaca este sábado. Para los nacidos entre el 20 de enero y el 18 de febrero el mensaje es este: La culpa no te hace bien y por fin lo entenderás. Será liberador el proceso que comenzarás a vivir de la mano de un experto, quien te hará abrir los ojos para que te des cuenta que no tienes por qué hacerte responsable de algo que no te corresponde.

Finalmente, esta Piscis. Los nativos de este signo que incluye a quienes han nacido entre el 19 de febrero y el 20 de marzo disfrutan de que será un día de mucha calma. Disfrutará sin interrupciones de algo que te gusta hacer. Aunque para otros resulte absurdo o simple, para ellos hacerlo será placentero porque los sumerge en un estado de quietud, desde donde puedes agradecer por lo que tienes y careces.

