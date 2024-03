Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy martes 12 de marzo según tu signo

Inicia tu gran día con toda la magia de las cartas del Tarot, y este martes 12 de marzo hay un mensaje muy especial para ti; pues seguramente necesitas una respuesta o guía a esa situación que te tiene preocupada, preocupado o preocupade, no importa si tiene que ver con el amor, el dinero, trabajo, familia o lo que sea, a veces solo queremos un empujoncito para saber lo es bueno y lo que no lo es tanto y la ayuda del tarot siempre, pero siempre es buena.

Ya sea que creas o no creas en esta herramienta adivinatoria recuerda siempre leer con mucho respeto lo que interpreta cada carta, ya sea un arcano mayor o uno menor.

La carta del día

Es importante recordarte que la lectura de tarot de este martes 12 de marzo tiene un mensaje muy especial para ti, sin embargo, si en la lectura de este día no hay nada que resuene con lo que hay en tu vida es muy importante que dejes ir el mensaje y deja fluir la energía.

Así que sin más preámbulos la lectura de este martes 12 de marzo sale la carta de el Rey de espadas del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida.

Esta carta al salir invertida puede mostrarte que estás en un punto de tu vida muy complicado ya que no sabes ni qué hacer con ella, debes tomar decisiones pero ese dilema no estás dispuesta a afrontarlo, tienes miedo de equivocarte, pero aquí debes utilizar la racionalidad, la lógica, debes ser razonable y hacer todo lo posible para quitarte esos miedos que no te llevaran a ningún lado.

Amor

Este día será algo complicado, pues si está peleada con tu pareja, ninguno de los dos dará su brazo a torcer incluso podrían estar un tanto agresivo , así que si quieres salvar tu relación debes de tranquilizarte y tratar de arreglar las cosas otro día pues hoy solo empeoraras las cosas.

Trabajo

Hoy definitivamente no es un buen día para que pidas un aumento de salario, no estas de muy buen humor y eso hará que te comportes irritante con tus compañeros de trabajo y hasta con tu jefe así que cualquier permiso o aumento que requieras no te será concedido por lo que podrías enojarte mucho y empeorar la situación laboral.

Salud

El estrés y la agresividad que te cargas este martes no es normal y más porque tu tienes la solución en las manos a ese problema que te trae así, por lo que debes confiar en tí y olvidarte de esas situaciones porque lo único que lograrás es enfermarte.