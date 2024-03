Descubre el significado que tiene ser hijo único, según afirma la psicología

Vale señalar que ser hijo único suele tener una mala fama que lo precede. Muchas veces, son catalogados como egoístas, celosos, tercos, entre muchas característica negativas. Sin embargo, numerosos estudios muestran que estas no son exclusivas a ellos, y que en muchos sentidos, no son particularmente diferentes de aquellos niños que tienen hermanos.

Las características y el desarrollo de los hijos no tiene que ver con que sea único o con que tenga hermanos, esto sólo dependerá del modo de crianza que los padres empleen. Vale señalar que todo dependerá de la organización y estructura familiar. Es por ello, que resulta interesante leer lo que dice la psicología sobre este tema.

La crianza es fundamental en cómo reacciona un hijo único. Fuente: Freepik

El significado de ser hijo único

Algunos psicólogos en el pasado afirmaron que ser hijo único puede conllevar dificultades para relacionarse con los demás o distintos problemas de habilidades sociales. Los estudios actuales de psicología, sin embargo, los desmitifican. El hecho de no tener hermanos no significa tener más dificultades para comunicarse con otros niños. Es cuestión de personalidad, y no de la situación familiar del menor.

Es importarte indicar que en la crianza del hijo único, existen ciertas diferencias de este significado en comparación con aquellos que tienen hermanos. Según la psicología, aquí se pueden observar ventajas y desventajas de ser el único primogénito. Por ejemplo, un beneficio que pueden recibir es una mayor facilidad para establecer vínculos emocionales con personas mayores, mientras que en las desventajas pueden ser más propensos a mostrar incomodidad en reuniones masivas o en situaciones de caos.

El ser hijo único tiene sus ventajas y desventajas. Fuente: Freepik

Una de las ventajas observadas por los profesionales, es la excelencia lingüística que suelen tener los hijos únicos. Ello se debe al aporte lingüístico de los padres, que no se ve interrumpido por el de otros niños, que tampoco proviene de sus pares, y que es necesario para el desarrollo del cerebro en los primeros 24 o 36 meses de vida. Esto le da a los niños una gran ventaja académica.