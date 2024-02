Cineteca Nacional: ¿qué ver mañana viernes 9 de febrero?

El séptimo arte ha cautivado a una gran cantidad de entusiastas que encuentran en él una emocionante forma de disfrutar su tiempo libre y sumergirse en universos fascinantes. En los últimos años, la tendencia a dedicar momentos de ocio a maratonear películas ha experimentado un notable crecimiento, por lo que la Cineteca Nacional se erige como una opción perfecta y enriquecedora para las y los amantes del cine que desean explorar producciones más allá de las convencionales.

¿Qué ver en la Cineteca Nacional HOY?

Si aún no has tenido la oportunidad de visitar la Cineteca Nacional, hoy se presenta como el día perfecto para deleitarte con sus salas de cine, pues su cartelera sin duda albergará la película ideal para ti. No obstante, si te encuentras en búsqueda de recomendaciones para facilitar tu elección, aquí te presento tres películas que podrás disfrutar hoy en la Cineteca, todas ellas trascienden las fronteras nacionales con historias impactantes que te mantendrán al borde de tu asiento.

Sigue leyendo:

Si te gustó "Un Lugar en Silencio" no te pierdas estas 4 películas igual de intrigantes

Vidas Pasadas, la película nominada al Oscar que no te puedes perder este 14 de febrero

Esta institución no solo proporciona un espacio para disfrutar de funciones cinematográficas, sino que también se distingue por su enfoque internacional al seleccionar cuidadosamente películas que van más allá de las fronteras nacionales.

Fotografía: Instagram/@cinetecanacionalmx

Girasoles Silvestres (Jaime Rosales)

Julia, una joven de 22 años y madre de dos niños, se ve envuelta en una relación con Óscar, un hombre conflictivo y a medida que comparten más tiempo juntos, Julia comienza a cuestionar si Óscar es realmente la persona adecuada para ella y su familia. Este dilema la impulsa a embarcarse en un viaje personal en busca de su propia felicidad y la estabilidad de su hogar.

"Girasoles silvestres", la obra del cineasta catalán Jaime Rosales, presenta una historia luminosa que aborda temas como la maternidad, las relaciones de pareja y los desafíos del crecimiento personal. La película se distingue por su enfoque desprovisto de artificios, destacando por su naturalismo y su cuidado en la representación de las emociones genuinas.

Esta película toca cuestiones sumamente importantes, con actuaciones espectaculares.

Fotografía: Cineteca Nacional.

Los que se quedan (Alexander Payne)

Paul Hunham, un profesor antipático y cascarrabias de un internado en Massachusetts en la década de 1970, se encuentra en la desagradable situación de tener que quedarse en el campus durante las vacaciones de Navidad para cuidar a un pequeño grupo de estudiantes que no tienen a dónde ir. Esta situación forzada lo lleva a entablar relaciones inesperadas: por un lado, establece un vínculo con un estudiante inteligente pero problemático, y por otro, conecta con la jefa de cocina de la escuela, quien acaba de sufrir la pérdida de su hijo en Vietnam.

Abandonados a su suerte en la escuela desierta, este variopinto grupo vive diversas aventuras, enfrenta algunas calamidades y, finalmente, experimenta una especie de ensayo de lo que podría ser una familia. A medida que transcurren las vacaciones, Hunham y sus inesperados compañeros de travesía descubren la importancia del apoyo mutuo y la solidaridad en momentos de soledad y dificultad.

La historia, ambientada en un contexto histórico turbulento, ofrece una visión conmovedora de la capacidad humana para encontrar la luz en medio de la oscuridad.

Fotografía: Cineteca Nacional.

La película clásica más impactante que podrás ver en la Cineteca HOY

La naranja mecánica (Stanley Kubrick)

Prohibida en el Reino Unido en 1974 por "incitar a la violencia", esta película es ampliamente reconocida como una de las obras más significativas en la filmografía de Kubrick. Desde su estreno, la película generó un intenso debate y controversia. La crítica respondió de manera contundente ante la sátira social y cultural que el director elaboró en torno al protagonista.

Kubrick diseña una narrativa que desafía los límites convencionales al explorar las motivaciones y la naturaleza del libre albedrío humano, incluso cuando se centra en temas de destrucción y anarquía. La película confronta al espectador con preguntas profundas sobre la moralidad, la identidad y el papel de la sociedad en la formación del individuo y a pesar de la reacción negativa inicial, "Naranja mecánica" se ha convertido con el tiempo en un hito cultural, reconocida por su audacia y su capacidad para desafiar las normas establecidas.