Mhoni Vidente: horóscopos para HOY 7 de febrero, predicciones en salud, dinero y amor

Llegó el mes de febrero y con él las mejores predicciones de los horóscopos para este segundo mes de 2024. La astróloga cubana Mhoni Vidente trae para ti todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor. Consulta cómo será tu suerte y disfruta todo lo que los astros tienen preparado para ti este 7 de febrero.

Así será tu suerte este día, según Mhoni Vidente

Aries

Aries experimenta un momento de confusión con respecto a si debe seguir con el camino que está recorriendo profesionalmente o no.

Si este es tu caso, es mejor que pienses en otras parte de tu vida, ya que esta confusión puede venir desde la soledad que puedes estar experimentando si aún te encuentras sin pareja o desde la inconformidad que tu familia puede tener con tu trabajo, cualquiera sea la razón, debes comenzar a darle valor a lo que tú piensas y a lo que sientes.

Es probable que hayas desechado una posible relación alguien y hoy te estés arrepintiendo de eso, lo hecho está hecho y no pienses en volver a pedir una nueva oportunidad ya que probablemente recibirás una negativa de parte de esa persona. Necesitas cuidar mucho más de tu cuerpo, estás perdiendo o ganando peso de manera desmedida, lo que no será bueno a futuro.

Tauro

Amigos muy cercanos tendrán una noticia que darte, será una alegría para tu día, procura darles una visita para felicitarles por la decisión que han tomado o lo que les ha ocurrido.

Estás perdiendo empuje para llevar a cabo tus tareas o para seguir de buena forma tus estudios, puede ser que el día de hoy cruce por tu cabeza la idea de dejar todo hasta acá y buscar otra cosa para hacer, no desistas, aún no has dado tu cien por ciento.

Alguien que necesita un favor te está buscando, no es momento de poder ayudar a otra persona, pero hazle la promesa que cuando puedas estarás disponible para ella.

Géminis

Una decisión importante con respecto al amor te está dando vueltas en la cabeza, si estás en el momento de separar los caminos con tu pareja por posibles peleas que han tenido, es mejor que te sientes a meditar sobre el asunto, puedes arrepentirte más adelante.

Una familia que conoces está pasando por un mal momento a causa de una posible estafa o fraude que les han hecho, trata de ayudar en lo posible.

Para los solteros la vida está llena de amor, pero no están en el momento preciso para comenzar una nueva relación, ya que acciones pasadas los están atormentando, debes darte la oportunidad de volver a querer y a confiar en una nueva persona.

No dejes tu trabajo solo porque se está poniendo pesado, tendrás esta sensación durante el día, trata de aguantar y de sortear las dificultades, mañana tendrás una mejor jornada.

Cáncer

Cáncer necesita ponerse un poco más serio con respecto a los temas que son de su interés, como por ejemplo en el trabajo, ya que estás tomando tus obligaciones muy a ligera y puedes estar perdiendo el camino debido a esto.

Alguien dentro de tu trabajo te hará ver un error que has cometido, procura arreglarlo antes que llegue a oídos de tus superiores, si el hecho es inevitable debes aceptar la culpa y prometer hacer un mejor trabajo más adelante.

Quienes quieran emprender un nuevo camino en solitario y volverse su propio jefe, es un momento para arrojarse a la piscina con confianza y con un excelente plan de negocios.

Confía en la persona que tienes al lado, estás dejando que las dudas te hagan hacer cosas que no corresponden, si tienes ganas de saber algo, solo ve y pregúntale antes de que rompas su privacidad.

Leo

Estás tomando demasiadas responsabilidades en tu hogar y eso lo notarás el día de hoy, no tienes por qué hacer todo, si es que vives con tu familia o con pareja, debes delegar turnos y obligaciones a todos los integrantes del hogar, te puede pasar la cuenta más adelante.

Ojo con un posible problema estomacal que puedas tener el día de hoy, no será algo grave, pero debes intentar no consumir comidas muy condimentadas ni alcohol.

La pareja necesita todo tu apoyo, ya que hoy recibirá una noticia desagradable de su trabajo, si resulta que queda sin ocupación, solo será algo momentáneo, dale tu apoyo en todo lo que sea necesario.

Los solteros disfrutarán de esta etapa teniendo diversión y conociendo mucha gente nueva, hoy recibirás una invitación a una cita, no lo desaproveches, ve y pasa un buen rato junto a esa persona, podría ser algo más en el futuro.

Virgo

Recuerdos del pasado e incluso el regreso de una persona que hace tiempo no ves pueden desestabilizar tu mundo el día de hoy, trata de no recordar tanto y concentrarte en el presente.

Un cambio de ambiente o de ciudad podría ser una buena opción para ti y tu familia, si tienes la oportunidad de hacerlo, no lo dudes.

En el trabajo recibirás una noticia que no esperabas, no dejes de esforzarte debido a esto, puedes revertir la situación. Posibles problemas de carácter legal se darán el día de hoy, tendrán solución, pero no en un corto tiempo.

La relación de pareja va bien, pero no se están repartiendo bien las tareas ni las obligaciones, sobre todo si hay hijos de por medio, trata de equilibrar las cosas, para que ninguno de los dos sienta que hace mucho más que el otro. Consume más potasio en tu dieta, te dará energía y evitará tan acumulación de grasa en tu cuerpo.

Libra

Un día para meditar y pensar sobre las cosas que se vienen en tu vida. Es un buen momento para tomarte un minuto a solas y recorrer la ciudad, ir al cine a ver una película, tomar un café leyendo un buen libro o sentarte en un parque a observar el movimiento de los árboles, te hará bien tener este momento para ti y reflexionar sobre lo que quieres para el futuro.

Los estudiantes de este signo tendrán que volver a estudiar más y a esforzarse con nuevas ideas dentro de área de estudio, están abandonando sus labores por cosas que no son relevantes en este momento.

El amor para los solteros está esquivo, por lo que si aún no conoces a una persona nueva, no te preocupes, pronto de arreglará esta situación, aprovecha el tiempo para pasar más tiempo a solas y meditar sobre los errores y aciertos del pasado.

Escorpión

Escorpio se verá enfrentado a un momento de duda el día de hoy, procura que no haga daño a tu relación de pareja, si es que la tienes, sobre todo si ya llevan un tiempo largo juntos. No creas todo lo que dicen los demás, si necesitas confirmar una información que has recibido ve directo hacia la persona involucrada.

Las confusiones en el amor son normales, especialmente si llevamos un tiempo largo a solas, si estás entre dos o más persona y no sabes por quien decidirte, es mejor que dejes todo hasta ahí, ya que claramente ninguna te ha provocado un sentimiento tan fuerte como para comenzar una relación.

Un regalo inesperado te llegará el día de hoy, será un momento muy lindo durante el día, lo que te hará estar más alegre en tu trabajo. No decidas ahora cambiarte de puesto o de trabajo, no es el momento de tomar riesgos.

Sagitario

Es momento de confiar en tus talentos y en tus capacidad, hoy recibirás un cumplido sobre tu desempeño en tu lugar de trabajo, por lo que puedes tener confianza de que verás recompensas muy pronto.

Tienes una habilidad para conquistar que mucho admiran, ponlo en práctica con la persona que tengas en mente, te resultará todo bien el día de hoy.

En los estudios recibirás una agradable noticia con respecto a los resultados de tus exámenes, aún no es momento de celebrar, espera un tiempo más y asegúrate que has salido bien de todas las pruebas que te pondrán.

Un amigo está necesitando comunicarse contigo, no dejes de tomar atención a su llamado, no importa lo que estés haciendo, siempre tendrás tiempo para terminar tu trabajo, pero su situación no puede esperar. Algo que habías perdido, de gran valor, te será devuelto el día de hoy, será un excelente momento.

Capricornio

Capricornio está pasando por un momento de frialdad en el amor, por lo que no será extraño que recibas algún reclamo sobre este tema de parte de tu pareja.

Si esto sucede busca la manera de volver a recuperar la pasión y el gusto por la persona amada, sentirse frío y alejarse un poco en una relación de larga data es normal, pero debes siempre procurar volver a los brazos del ser amado con buena disposición y con alegría para poder jugar juntos nuevamente.

Quienes sean padres tendrán un día muy difícil con sus hijos, puede suceder que salgan mal evaluados en el colegio o que cometan un error grande frente a sus ojos, pase lo que pase debes poner límites y enseñarles que la vida tiene responsabilidades que deben ser cumplidas. Un mensaje del trabajo te hará tener carga extra de tareas, es probable que hoy duermas tarde.

Acuario

Un excelente día para el amor y la familia para Acuario, además están brillando con luz propia en su trabajo, lo que traerá grandes beneficios más adelante.

Es probable que vivas un momento muy especial junto a alguien que estás conociendo recién, si estás soltero esto puede ser el principio de una linda amistad de los llevará a una relación de amor duradera.

Quienes estés interesados en tener hijos, hoy es un buen día para intentarlo, puede tener excelentes resultados.

Una persona que hace tiempo no ves te dará una sorpresa agradable, puede ser una visita o un llamado desde lejos.

Si estás con preocupaciones por la salud de un familiar muy querido, no temas, porque hoy recibirán resultados positivos sobre este tema, todo saldrá bien. Un vecino te hará una invitación a compartir con su familia para conocerse más, acepta lo que te propone y se cordial con todo el mundo, puede que vivas ahí mucho tiempo más.

Piscis

Piscis experimenta un tiempo difícil en el amor, quizás los recuerdos del pasado están entrando fuertemente en su vida y esto lo sentirá el día de hoy.

Si esto sucede y estás conociendo a alguien nuevo, no seas injusto con esa persona y dile la verdad, no sirve de nada alejarte y hacerle daño a alguien que nada tiene que ver con tu historia anterior.

Quienes tienen pareja recibirán un rumor que les hará dudar sobre su relación, intenta no creer en esto y pregunta directamente a tu ser amado sobre la veracidad de este supuesto hecho que no has comprobado.

Posibles tentaciones podría llegar a tu vida, probablemente en el ámbito laboral, por lo que si tienes un compromiso intenta mantenerte de una sola línea, no hagas algo que no te gustaría que te hicieran a ti. El trabajo tendrá complicaciones, posibles peleas con un compañero de trabajo o un jefe.