Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy miércoles 7 de febrero según tu signo

Inicia tu gran día con toda la magia de las cartas del Tarot, y este miércoles 7 de febrero hay un mensaje muy especial para ti; pues seguramente necesitas una respuesta o guía a esa situación que te tiene preocupada, preocupado o preocupade, no importa si tiene que ver con el amor, el dinero, trabajo, familia o lo que sea, a veces solo queremos un empujoncito para saber lo es bueno y lo que no lo es tanto y la ayuda del tarot siempre, pero siempre es buena.

Ya sea que creas o no creas en esta herramienta adivinatoria recuerda siempre leer con mucho respeto lo que interpreta cada carta, ya sea un arcano mayor o uno menor.

La carta del día

La carta para este miércoles 7 de febrero es la carta de la sota de oros del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida.

Tienes muchos sueños y planes a futuro, pero la flojera te esta ganando y has dejado a un lado la meta original y todo por ese conformismo que nuevamente está llegando a tu vida, así que planta bien los pies sobre la tierra y centra tu energía y atención a lo que verdaderamente es importante, no dejes nada para mañana.

Amor

Eres como el viento: libre y de todos pero al mismo tiempo de nadie. Has estado pensando muy seriamente sobre tener un relación estable pero al mismo tiempo no quieres dejar esa coquetería innata que tienes pues sabes que entablar un noviazgo implica dejar todas esas aventuras, estás indeciso, sea la decisión que tomes recuerda no lastimar a nadie con tus acciones.

Trabajo y dinero

Esta carta al salir invertida, no trae malos augurios en el ámbito del trabajo, ahí todo estará tranquilo, sin embargo, en el dinero más que mala suerte esta es una carta de tentaciones pues tendrás muchas ganas de apostar en juegos de azar o gastar en cosas innecesarias, así que contrólate y no gastes de más.

Salud

Tu salud está de maravilla, solo trata de tomar más agua que tu cuerpo la está pidiendo a gritos, sin embargo, esta carta marca sobre que estarás muy aburrido, y es algo inevitable debido a la cuarentena que el mundo entero está viviendo, pero podrías probar con cosas nuevas como tomar clases de baile con tutoriales en youtube, o leer un libro nuevo.