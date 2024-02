¿Fue su red flag? Influencer se queja de su ex por regalarle un iPhone que "no era le Pro Max"

La influencer Diana Méndez se encuentra en medio de la polémica luego de que dividiera opiniones tras quejarse de uno de sus exnovios por no regalarle iPhone Pro Max, sin embargo, sí le dio un celular de aquella marca. Los usuarios de redes sociales consideraron su actitud como un exceso, y se volvió blanco de burlar y comentarios en su contra.

La celebridad, conocida por ser exnovia de Peso Pluma, fue una de las invitadas al podcast de Un Tal Fredo, en donde las estrellas de internet van a contar sus historias de amor buenas o malas. La ex integrante de Acapulco Shore hizo un recuento de lo que ha sido su vida, y también de sus romances, por lo que dentro de sus anécdotas esta fue la que más llamó la atención.

Dania Méndez se queja porque su ex no le regaló un iPhone pro Max

Dania Méndez recordó que hace algunos años mantenía una relación con una persona que le regaló algo que ella no deseaba. La estrella de internet narró que estaba pensando iPhone 14 Pro Max, sin embargo, su entonces novio le dijo que él se lo regalaría, pero no era el que ella pensaba, pues era la versión sencilla.

“Veo que trae el IPhone 14 Pro, yo siempre he usado el Max por mi trabajo... uso pantallota, entonces le dije que se había comprado ese celular.. me dio el IPhone 14, ni Pro ni Max... cuando vio mi cara por lo del celular me dijo si me había gustado o no, yo le respondí que sí, que gracias”, mencionó la influencer, quien explicó que lo que le molestó es que él se comprara un celular mucho mejor, o que no le pidiera dinero para darle el que ella quería.

Dania Méndez se quejó porque no le regalaron el celular que ella quería IG @dania.mndz

Méndez recalcó que el hombre al ver que no estaba satisfecha con el obsequio comenzó a reclamarle: "Sabe que, váyase con alguien que la tenga como usted quiere, váyase a buscar a ese hombre con dinero", recordó Dania, que también destacó que en ese momento se dio cuenta que no debía de estar en esa relación. "Esto no es lo que yo quiero", pensó.

Tunden en redes a Dania Méndez

A pesar de durante la conversación explicó que no era materialista, los usuarios de redes sociales hicieron duras críticas en su contra. "Y es aquí cuando los videos del temach tienen sentido", "Red Flag que no te compre el iphone pro max", "Que difícil situación espero nunca nadie tenga que pasar por eso" y "De lo que se salvó", son algunos de los cometarios.

Sospechan que fue Lorduy el que le regaló el celular a Dania Mendez IG @lorduypiso21

Asimismo, se comenzaron a mencionar varios nombres de las personas con las que salió Dania, como por ejemplo, Peso Pluma y Lorduy de Piso 21, quienes fueron señalados como los posibles exes que regalaron el iPhone 14. Las sospechas crecen hacia el intérprete de "Déjala que vuelva", ya que la influencer mencionó que se encontraban en Colombia durante esa discusión.