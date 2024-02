Realidades alternas y contemporáneas: La abismal diferencia de contextos

El 11 de febrero, los ojos del mundo estaban en el Súper Bowl, en Taylor Swift, en Justin Bieber y en Las Vegas. Mientras tanto, los ojos de los palestinos estaban en Rafah, su última zona segura, siendo destruida. Los ojos de los palestinos estaban en los más de treinta ataques aéreos que bombardearon sus casas y mezquitas. Los ojos del ministerio de sanidad de Gaza estaban viendo las cifras de palestinos asesinados elevarse a 28,000 y las de heridos a 70,000. Los ojos de Gaza estaban presenciando una tragedia bajo el argumento de rescate.

Al momento en que se escribe este artículo, han pasado 131 días desde que Israel inició “acciones militares significativas”, supuestamente, contra el grupo de militantes palestinos de Hamás. Ha significado la vida de decenas de miles de civiles. La Franja de Gaza era una de las zonas más densamente pobladas del mundo; hoy, de ella no queda mucho. Desde el 7 de octubre –y, en realidad, desde hace más de 75 años– hemos presenciado crímenes contra la humanidad indescriptibles, que no se limitan a bombardeos, sino que incluyen también evitar el paso de suministros a hospitales, negar la entrada de alimentos, agua potable al territorio y no permitir ningún tipo de ayuda humanitaria.

Todos podemos hacer un cambio

Créditos: Pexels

A pesar de los esfuerzos de algunos países de la comunidad internacional de, al menos, medidas provisionales urgentes, los ataques continúan sin cesar, no hay ni siquiera negociaciones y todo intento de cese se ve frustrado. Martin Griffiths, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios, declaró el 14 de febrero que los palestinos en Gaza ya sufrían un "asalto sin igual en intensidad, brutalidad y alcance" y que las consecuencias de una invasión en Rafah serían "catastróficas". Por su parte, Benjamin Netanyahu sostiene que "hay suficientes rehenes vivos para justificar el tipo de acciones que estamos llevando a cabo", e incita a la población civil de Rafah a abandonar la zona... pero no hay un destino. Cualquier intento de desplazamiento llevará a absolutamente ninguna parte. No hay a dónde ir.

Los intentos por un cese permanente al fuego y un alto al genocidio continuarán. Las autoridades internacionales hoy dicen temer la posibilidad de que exista una “catastrófica tragedia humanitaria”. El silencio también es complicidad y la comunidad internacional no ha llegado demasiado tarde. No dimensionamos la severidad del asunto porque vemos cifras en vez de personas, porque vivimos en un mundo desensibilizado en el que abundan imágenes aterradoras, crudas, crueles, y no nos provocan nada. Que no se nos olvide que al pueblo palestino lo conforman seres humanos.

Por: Laura Alejandra Miranda Ipiña

Relaciones Internacionales

Instituto Tecnológico Autónomo de México

VR