Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy jueves 29 de febrero según tu signo

Inicia tu gran día con toda la magia de las cartas del Tarot, y este jueves 29 de febrero hay un mensaje muy especial para ti; pues seguramente necesitas una respuesta o guía a esa situación que te tiene preocupada, preocupado o preocupade, no importa si tiene que ver con el amor, el dinero, trabajo, familia o lo que sea, a veces solo queremos un empujoncito para saber lo es bueno y lo que no lo es tanto y la ayuda del tarot siempre, pero siempre es buena.

Ya sea que creas o no creas en esta herramienta adivinatoria recuerda siempre leer con mucho respeto lo que interpreta cada carta, ya sea un arcano mayor o uno menor.

La carta del día

Es importante recordarte que la lectura de tarot de este jueves 29 de febrero tiene un mensaje muy especial para ti, sin embargo, si en la lectura de este día no hay nada que resuene con lo que hay en tu vida es muy importante que dejes ir el mensaje y deja fluir la energía.

Así que sin más preámbulos la lectura de este jueves 29 de febrero sale la carta del ocho de oros del tarot Rider Waite.

La presencia de esta carta habla de has estado buscando un cambio que deseas mucho, tienes la voluntad, dedicación y concentración para lograr ese cambio así que estas en la mejor disposición, estas dispuesta o dispuesto a ya no boicotear tu futuro pues eres muy de esos que se asustan con todo lo bueno que llega a tu vida y crees no merecerlo, ahora estas empoderada y sabes que todo lo que tienes lo mereces por que has luchado por ello.

Amor

El trabajo y el dinero no lo es todo en la vida, sí te está yendo increíble en esa parte pero has descuidado a tu pareja y recuerda que Santo que no es visto no es adorado, no dejes que otras u otros empiecen a rezarle a tu santito o a ponerle florecitas por que sino otros se van a quedar con el milagrito, cuida tu relación.

Lo bueno de esta carta es que una vez que te estamos diciendo en lo que estás fallando pondrás manos a la obra pues cada que te propones algo pones tu mayor esfuerzo y empeño en mejorar las cosas así que conquista de nuevo a tu pareja, ponte esa lencería que tanto le gusta arréglate, ponte esa loción que la vuelve loca, en fin tu sabes como conquistarla.

Trabajo

Aunque has tenido una buena racha en cuestiones de negocios y trabajo, en estos días podrías recibir una ayuda financiera que no esperabas, tal vez un aumento de sueldo o una venta a gran cantidad que caerá en el momento exacto. Esta nueva entrada de dinero te hará pensar a largo plazo pues ya no estas para estar gastando el dinero a lo tonto, debes pensar en tu futuro.

Salud

Has estado muy estresada o estresado, debes quitarte la tensión los problemas se van a solucionar pero no ganas nada tronándote los dedos, mejor date un tiempo para ti, relájate, diviértete y sal a tomar esa copa que te encanta, recuerda que hay más tiempo que vida.