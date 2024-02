Despídete del huevo frito: conoce la forma más saludable de cocinarlo

El huevo frito es un plato que gusta tanto a grandes como a pequeños y se prepara en apenas cuestión de unos pocos minutos, aunque para hacerlo perfecto hay que saber cómo prepararlo. Para ello, las formas más típicas de cocinar los huevos es freírlos en una sartén con un poco de aceite y sal. Sin embargo, algunos sostienen que no es saludable comerlo de ese modo.

Los huevos son una buena opción dentro de una dieta sana y equilibrada, ya que son fuente de importantes nutrientes claves para el organismo. Este alimento supone un aporte considerable de proteínas, grasas y otros nutrientes esenciales como vitaminas A, D y del tipo B. Existe una forma de cocinarlos de manera saludable. Toma nota de cómo debes hacerlo.

Los huevos son una fuente de nutrientes importantes para el organismo. Fuente: Freepik

Cocina un huevo de manera saludable

Si quieres evitar el aceite para cocinar un huevo, te proponemos el uso de la freidora de aire. Para ello necesitarás dos huevos, sal y pimienta para sazonar. Primero habrá que elegir un recipiente apto para freidora de aire, al que hay que añadir un poco de spray antiadherente para evitar que los ingredientes lleguen a pegarse. Cocinarlos en la freidora durante uno o dos minutos para luego degustarlos.

Vale señalar que si no tienes freidora, puedes hacerlo manualmente, donde para eso necesitas de huevos, una sartén antiadherente, un plato, papel de cocina y una espumadora. Una vez que tengas los ingredientes, debes calentar un poco de aceite en la sartén, abrir los huevos con cuidado y depositarlos en el cucharón. Con el recipiente caliente, rápidamente se cocinarán los huevos.

La freidora de aire es una excelente opción para cocinar los huevos de manera más saludable. Fuente: Pinterest

Estudios recientes han demostrado que, lejos de lo que se pensaba hace unos años, su consumo no aumenta el colesterol, y que tomarlo una vez al día no es peligroso. Una investigación publicada en la revista European Journal of Clinical Nutrition, llevada a cabo por científicos de la Universidad de Navarra, indica que el consumo de hasta cuatro huevos a la semana puede ser saludable para el corazón. Queda confirmado que por sí solo es bueno para nuestra salud, pero no lo será tanto si lo freímos con grandes cantidades de aceite, o si lo acompañamos con patatas y beicon.