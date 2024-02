Hands on Princess Peach Showtime! Conocimos la nueva faceta de nuestra querida princesa

Hace una semana tuvimos la oportunidad de viajar con Nintendo a Nueva York al hands-on de Princess Peach Showtime! Este es el primer juego protagonizado por la famosa princesa Peach, misma que desde su llegada en 1985 ha aparecido en más de 100 juegos, siendo jugable en una docena de ellos.

La historia comienza cuando los toads invitan a la princesa al teatro y se dan cuenta que la malvada Grape y su compañía Malaúva, cambiaron todos los libretos de las obras. Dentro del teatro, Peach conoce a Stella, la estrellita guardiana del mismo, a quien ayudará a resolver el problema.

Nuestra tarea comienza en el primer piso del teatro, mismo que cuenta con 4 niveles que somos libres de explorar en el orden que deseemos. Durante este hands-on, pude jugar los 4 niveles del primer piso y un nivel sorpresa, del que les contaré más adelante.

El primer nivel al que entré fue de cocina, ahí se consigue la transformación de Peach repostera y el primer reto es mezclar masa hasta el punto exacto para cocinar y entregar galletas. El segundo reto es ponerle betún para decorar unos pastelillos, esto mientras estamos colgando en un columpio. Aquí hay que seguir los patrones de decoración que nos pone el juego y créanme que ser exactos no es tan fácil como pudiera parecer.

En un divertido escenario, debes decorar un pastel mientras cuelgas de un columpio. Foto: Cortesía

Si cumples tu misión a la perfección, te darán una estrella azul. Hay varias de estas estrellas azules por nivel y te las dan por diferentes logros. Como tip, donde vean algo reluciente o sospechoso, les recomiendo presionar ZL+ZR para descubrir una sorpresa o incluso cuartos secretos con monedas o diferentes recompensas.

El siguiente nivel que escogí me dio el poder de Peach espadachina, cuya historia no les quiero spoilear pero deben de saber que el parry es una de las características más importantes de esta transformación, que definitivamente me hizo sentir poderosa.

La acción se desarrolla al interior de un divertido teatro. Foto: Cortesía

Las otras transformaciones que probé fueron las de Peach vaquera, quien con su lazo ataca y atrapa enemigos; y Peach ninja, que puede camuflarse con su entorno de una forma muy divertida, además de que se mueve sigilosamente.

La transformación sorpresa que me dejaron probar fue Peach patinadora, quien se encuentra en un mundo de hielo y se desliza con mucha gracia y elegancia para combatir a los enemigos haciendo rutinas, saltos y giros que me llenaron de emoción. Cada transformación nos presenta una princesa con un diseño completamente diferente de atuendo, peinado y ataques.

Los controles son intuitivos y sencillos, con B atacamos con el listón de Peach (o usamos el ataque especial de la transformación que estemos usando), saltamos con A y con ZL+ZR hacemos una pose o revelaremos secretos en el mapa.

Lo que más disfruté de este videojuego fue ver a una Peach que no espera a ser rescatada, sino que se transforma en lo que tiene qué, para poder resolver los problemas que se le presentan, una princesa que puede con todo.

El videojuego estará disponible en español, inglés, francés y portugués. Foto: Cortesía

El juego estará disponible para la región de Latinoamérica en inglés, francés canadiense y yo lo jugué en español. La buena noticia para los brasileños, es que el juego también estará disponible en portugués.

El hands-on duró poco menos de una hora, por lo que me quedé con ganas de ver todas las sorpresas que esconde este juego, junto con las transformaciones de nuestra querida Peach, que nos presenta una nueva faceta que tanto hombres como mujeres podremos disfrutar por igual.