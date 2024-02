Mhoni Vidente Horóscopos de fin de semana del 2 al 4 de febrero, predicciones de salud, dinero y amor

Llegó el mes de febrero y con él las mejores predicciones de los horóscopos para este segundo mes de 2024. La astróloga cubana Mhoni Vidente trae para ti todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor. Consulta cómo será tu suerte y disfruta todo lo que los astros tienen preparado para ti este fin de semana que va del 2 al 4 de febrero.

ARIES

En este mes de febrero tus días mágicos van a ser el día 01, 03,04,06,20,21 y 27 y podrás lograr los cambios positivos que deseas para estar mejor. Tu número de la suerte 01,25 tu color es el rojo y blanco, tus signos compatibles capricornio, virgo y sagitario , tu carta del tarot el mago pide que se te dará.

En este mes te vendrá la oportunidad de crecimiento laboral te hablarán de un puesto internacional trata siempre de meditar las oportunidades y escoger lo mejor para tu vida, sales de viaje dos veces en este mes. Te haces en este mes una cirugía que todo saldrá de lo mejor, recuerda que tu signo es muy fuerte pero por eso atrae mucho las energía negativas trata siempre de cargarte un limón verde para cortar lo negativo

En este mes de febrero recibes varias sorpresas de regalos y un compromiso firme amoroso, ten cuidado con tu dinero trata de no enseñarlo tanto y ser más discreto, en cuestiones de salud trata de relajarte más y no tener tantas presiones recuerda que tu signo lo domina mucho los problemas hormonales o psíquicos así ten cuenta esta recomendación, eres el mejor amigo y el pilar de tu familia siempre van a pedirte un consejo y una ayuda económica, tendrás dos golpes de suerte en este mes en cuestiones de juegos de azar y otro con un proyecto nuevo de trabajos, trata de ahorrar este mes para que te vayas de vacaciones en tu cumpleaños, eres el mejor conquistador pero ya trata de no andar con dos a la vez.

TAURO

Tu carta del tarot es el mundo te dice que va ser un mes de febrero lleno de viajes y conocer personas interesantes en el amor, tus días mágicos son 05,10,12,20,24 y 27 de febrero en esos días tendrás la buena suerte de cambios en lo laboral y triunfos en asuntos legales.

Tu color mágico es el naranja y amarrillo, tus números de la suerte 07 y 12, tus signos compatibles acuario, virgo y libra, en este mes de febrero te vendrá una buena racha económica que a tu signo lo domina la fuerza interior para así realizar todo lo que tienes en mente.

En este febrero te viene dos golpes de suerte en cuestiones de lotería, trata ya no platicar tus planes para que no te los salen y así se te puedan realizar, eres muy conquistador por eso en este días tendrás la oportunidad de conocer personas muy afine a ti y hablar de enamorarse otra vez.

Para los que ya tiene pareja tendrán la oportunidad de sentirse muy enamorados y completos ya en una relación seria, realizas un trámite de crédito de carro que si se te va dar, cuídate mucho de problemas de nervios y insomnio, cuida mucho a tus padres porque va tener problemas de salud trata de haga dieta y coma de mejor manera, embarazo en este mes a los tauro que están casados, por fin terminas una relación de amistad o de amantes con una persona muy negativa, ya no prestes dinero porque te roban tu suerte, tu meta ya no perder el tiempo y ser alguien en la vida.

GEMINIS

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Torre que sin duda dice que este mes de febrero será de grandes logros en lo económico y laboral que no voltees para atrás que son tiempos de crecimiento profesional, tus días mágicos son 02,07,11,21,22 y 27 días de buena suerte, en números 21 y 29, tu color es el azul y rojo intenso, tus signos compatibles libra, sagitario y acuario, recuerda que estás en unos de tus mejores meses y eso te va ayudar a crecer más en lo profesional.

Trata de dejar vicios y hacer mas deporte que esos te mantendrá más saludable. En este mes te haces una operación estética que todo saldrá de lo mejor , trata de arreglar papeles de créditos y ya paga deudas atrasadas. Te invitan a una boda, serán un mes de muchas fiestas y de salir mucho con los amigos, ten cuidado con las infecciones estomacales, en este mes tendrás a jugar mucho al amor ocasional y apasionado.

No te metas en problemas que no son tuyos recuerda y no cargues energías negativas trata de alejarte de amores y personas complicadas, toma un curso de enfermería o sistemas eso te va ayudar mucho en el futuro, tramitas tu pasaporte o migración, ten cuidado con los nervios y trata de rezar más para tener más paz en tu alma, te pagan una deuda que te debían.

CANCER

Tus mejores días de este mes de febrero es 01,04,07,13,21 y 27 y van ser días mágicos que pidas que se te va dar lo que deseas, tu color es el azul y amarrillo, tus números mágicos son el 16 y 18, tus signos compatibles aries, escorpión y capricornio, tu carta del tarot es el ermitaño que te dice que no te empeñes en estas solo o sola que son tiempos de crecer en pareja.

En este mes de febrero va ser de mucho ánimo y con todas las buenas energías alrededor tuyo recuerda que siempre que es febrero los astro te ayudan para estar de lo mejor en tu vida personal, tramitas ya tus papeles para una beca o irte a vivir fueras de tu país, en el amor estarás un poco confundido no sabrás con quien quedarte con un amor nuevo o alguien del pasado recuerda que tu signo es muy sentimental y siempre batalla mucho para cortar definitivo amores pero ya necesitas cortar esas personas de su vida para que puedas crecer más en tu vida personal.

Para los cáncer que están casados tendrán una sorpresa de un embarazo. Los mejores regalos para tu signo son las flores, chocolates o cualquier cosa de oro como anillo en este mes de san Valentín tendrás la oportunidad de convivir más con tu pareja y estar muy feliz. En el trabajo tus jefes tendrás varias juntas y hablaran de ti para darte un ascenso y más responsabilidad, el signo de cáncer es el signo de la comunicación y siempre estar rodeados de mucha gente por eso trata de tener un curso de relaciones públicas y recursos humanos, tu meta es intentar ya no ser tan rencoroso, tú compatibilidad va ser tener dos trabajos y mas ingresos económicos

LEO

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Bastos que significa que tendrás una mes lleno de retos nuevos y de darte a valer mas en cuestión de trabajo recuerda que tu signo lo domina el siempre vivir bien y gastar mucho dinero, tus días mágicos son 05,08,17,20,21 y 26 de febrero, tu color es el amarrillo y naranja.

Tus números mágicos son 05 y 09, tus signos compatibles aries, sagitario y acuario, en este mes de Febrero de grandes oportunidades para tu signo y más porque ya tendrás la oportunidad de encontrar el amor verdadero y poder formalizar tu relación pero recuerda que tu signo es fuego y siempre confunde el amor con el sexo así trata de definir bien con quien vas a formalizar, tendrá un golpe de suerte en cuestiones de juegos de azar y en cerrar un contrato nuevo de trabajo que te va ayudar a tener más ingresos.

Sólo trata de no pelear tanto con tu familia y dejar que te ayuden en tus problemas, tendrás hacer varios trámites de escuela y pagos de colegiatura, cambias tu carro por uno más reciente, como te ven te tratan así trata de vestirte y hablar de la mejor manera, en cuestiones de salud cuídate de los excesos de alcohol y desveladas porque tu signo es muy divertido en este mes tendrás muchas fiestas, ten cuidado un amor fugaz hablara de causarte problemas con tu pareja actual y estarás envuelto en chismes, cambias de cuenta de banco o tramitas un línea nueva, te compras un celular, tu meta ya no ser presa de los chismes y envidias y no dejarte que influyan mucho en tu vida

VIRGO

Tus mejores días de este mes mágico de febrero es 01,09,11,20,21 y 26 días de abundancia, tu color es el verde y amarrillo, tus números de la suerte 04 y 08, tu compatibilidad es aries, capricornio y tauro, tu carta del tarot es el loco que te dice que en este mes será de sorpresas económicas y de viajes de placer.

Febrero mes de transformación completa de tu vida para mejorar ya empiezas a ver la compra de un departamento o casa para ya vivir aparte de tú familia, trata de ya negociar los rencores del pasado y ya dejar los egos a un lado y controlar más tu carácter, eres el mejor del zodiaco en cuestiones de ser muy servicial y de ayudar a los demás por eso te ganas a pulso todo el reconocimiento de tus superiores en tu trabajo que en este mes de febrero te vendrá un bono y una promoción de cambio de puesto.

Cuídate de dolores de garganta o rodilla trata de tomar más vitaminas, tramites de pagos de impuestos y arreglas papeles legales, una gran sorpresa en este mes de febrero y en el día de san Valentín con grandes regalos inesperados y proponen matrimonio , te va buscar tu papi para decirte de una propuesta de trabajo, trata de tomar tu curso de espiritualidad que eso te está ayudando a crecer más como persona, te renuevas por completo tu look y te verás más atractivo.

LIBRA

En la carta del tarot te salió La Torre que esto significa que tu grandeza como persona no tendrá limite y podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente solo trata de ser discreto con los demás para que no te llenes de energías negativas y chismes, esta carta la Torre junto a tu signo me indica que debes seguir con tus estudios universitarios y tomar un diplomado en idiomas que eso te va ayudar mucho a crecer mas en lo laboral.

En cuestiones de tu familia recuerda que tu eres el pilar de tu casa y eso indica que tendrás que ayudar a todos para salir de sus problemas solo trata de no pensarlo y hacerlo para que no se te haga muy complicado tu misión, te busca un amor del pasado para pedirte que vuelvan a estar juntos recuerda que todo mundo tenemos errores por eso te recomiendo que te des otra oportunidad de estar en pareja.

ESCORPION

En la carta del Tarot te salió La Templanza que esto significa que debes tener cuidado con las decisiones que vas a tomar en estos días que te recomienda pensarlo dos veces lo que vayas hacer para que después no tengas ningún contratiempo en tu vida laboral.

Esta carta indica que vas por buen camino en cuestiones amorosas que con la persona que estas en este momento es la indica para formar una relación seria y a los escorpión que están solteros les va venir un amor nuevo del signo de Aries o Libra que va ser muy compatible contigo.

SAGITARIO

En el horóscopo del Tarot te salió la carta La Justicia que esto significa que tendrás algunas dificultades en cuestiones de trabajo por eso te recomienda mantener la calma y ser muy prudente con todo lo que vayas a comentar sobre los demás recuerda que tu signo es caracteriza por ser muy sincero así que trata de no opinar si no te lo piden , esta carta La Justicia significa que tendrás a crecer mas en lo económico y podrás comprar un coche con algún crédito recuerda que lo mas importante de tu signo es asegurar su patrimonio, te llega un dinero extra por lotería con los números 04,55 tu color es el rojo y naranja y trata de agregarle su día de Nacimiento para personalizar tu suerte y jugarlo este domingo , seguirás con tu buena racha en cuestiones amorosas si estas en pareja en este momento no lo dudes trata de formalizar que esa relación va prosperar y si eres sagitario soltero te va llegar alguien del signo de Aries o Leo que será tu pareja ideal , trata de cambiar tu celular por una mas reciente para que puedas estar comunicado todo el tiempo, esta carta La Justicia te va decir que es el tiempo de resolver todo lo que tenias pendiente y sobretodo legal que saldrá a tu favor y te dice que ya no seas tan confiado y no platiques tanto tu vida personal , te vas de viaje por cuestión de un negocio nuevo.

CAPRICORNIO

En el Horóscopo del Tarot te salió la carta de La Rueda de la Fortuna que significa que estas en el momento ideal de cambiar de trabajo por uno mejor y volver a estudiar tu carrera universitaria que el tarot te indica que estas atravesando por una etapa de progreso en tu vida y crecimiento laboral, también ésta carta La Rueda de la Fortuna te va decir que te va llegar un amor muy sincero a tu vida que va ser de Fuego así que trata de estar en toda la disposición de enamorarte, a los capricornio que están pareja tendrán algunas dificultades con su pareja por cuestiones de celos así trata de no llevar a mas esa situación , te llega un dinero extra por lotería con los números 23,40 tu color es el verde y amarrillo y trata de jugarlo el día viernes para que tu suerte se multiplique , ten cuidado con tu mascota va andar un poco en enfermito, esta carta del tarot te indica que es el tiempo de decirle si a la abundancia y que no te saboteas tu mismo con lo que puedas lograr y también te dice que tu futuro va estar asegurado en cuestión económica solo trata de ser mas administrado.

ACUARIO

En el horóscopo del Tarot te salió la carta Del Emperador que te indica que tendrás a resolver cualquier asunto que tenias pendiente en tu trabajo y que te vendrá en estos días una oportunidad de crecimiento laboral, recuerda que estas en tu mejor época y mas porque entras a tu etapa de cumpleaños y eso mas hace que tu energía positiva crezca por eso te recomiendo que el día 20 de enero pendras una vela de color blanco y pidas a tu Ángel de la guardia lo que tanto necesitas y veraz como será cumplido rápidamente.

También la carta del Emperador te indica que debes procurar mas a tu pareja que no descuides los lazos amorosos que después te puedes arrepentir, te llega la invitación de salir de viaje, tus números de la suerte son 11,15 tu color es el azul y blanco, esta carta del tarot te indica que alguien del signo de Fuego te va ayudar mucho en cuestión de trabajo y negocio propio.

PISCIS

En el horóscopos del Tarot te salió la carta El Ermitaño que esto significa que vas a sentirte un poco abrumado por la carga de trabajo y presiones, recuerda que tu signo como su elemento es el agua junto a esta carta del tarot me dice que siempre quieres hacer todo al mismo tiempo por ese necesitas relajarte y organizar mejor tu tiempo laboral.

No te alejes de tu familia y las personas que te quieren que debes de ser mas constante en tus visitas, ten cuidado con dolores de cabeza y cuello que esta carta del tarot te dice que va ser tu punto débil. Compras boletos de avión para irte de viaje con tu pareja recuerda que los mejores momentos de tu vida es cuando lo disfrutas con la persona ideal.