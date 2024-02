Contén la respiración antes de ver cómo lucirían estas celebridades si no hubieran muerto y según la IA

En una impresionante demostración de la capacidad tecnológica actual, una nueva serie de imágenes generadas por inteligencia artificial nos ofrece un vistazo conmovedor de cómo lucirían algunas de las celebridades más queridas y extrañadas que fallecieron jóvenes. Esta herramienta tecnológica no deja de sorprender al mundo con sus revelaciones y respuestas. En este caso, a través de ella se puede ver cómo serían algunos famosos, - que ya no están entre nosotros-, en la actualidad.

Mediante un proyecto llamado ‘As If Nothing Happened’ o ‘Como si nada hubiera pasado’ impulsado por Alper Yesiltas, el fotógrafo Alper Yesiltas decidió exponer a los fans el aspecto que tendrían varios iconos de la cultura pop si no hubieran fallecido. Muchas de estas personas fallecieron jóvenes, cuando todavía les quedaba mucho para dar al mundo con su arte y con sus obras. Gracias a los últimos avances en inteligencia artificial, ahora podemos imaginar cómo serían hoy figuras icónicas como Lady Di, Freddie Mercury, John Lennon y Paul Walker, entre otros. A través de las redes sociales se han viralizado las imágenes actuales de grandes personalidades que partieron prematuramente.

Freddie Mercury luce su sonrisa y sus bigotes icónicos.

En el caso de Lady Di, quien falleció en París el 31 de agosto de 1997, sigue siendo un símbolo de elegancia y estilo. Mantendría su trabajo en las causas humanitarias por las que bregó durante su corta vida y disfrutarías de sus nietos junto con sus hijos William y Harry. Otra celebridad, como Freddie Mercury, seguiría luciendo su increíble sonrisa y su clásico bigote. Falleció muy joven debido al Sida, pero su legado musical continúa en el tiempo.

El asesinato de de John Lennon ocurrido el 8 de diciembre de 1980, en Nueva York paralizó al mundo. Con la ayuda de la inteligencia artificial, sería un activista incansable por la paz. Usaría todas las plataformas de este siglo para propagar su mensaje de unión del mundo, con un rostro envejecido pero con su espíritu inquebrantable.

John Lennon mantiene su espíritu inquebrantable.

Paul Walker, la estrella de Rápidos y Furiosos, cuya vida se truncó trágicamente en un accidente automovilístico en 2013, la inteligencia artificial nos brinda una visión de cómo podría haber sido su camino si aún estuviera con nosotros. Conserva su belleza intacta, pero también, esta herramienta tecnológica nos permite reflexionar sobre el legado de este actor, celebrando las huellas imborrables que dejó en el mundo.