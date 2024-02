Las 7 mejores peleas de Dragon Ball Z en las que Gokú no participó

Dragon Ball Z fue una de las franquicias que más gustaron a toda una generación, sin importar que no tuvieran gusto por el anime. Son millones de personas a lo largo de todo el mundo que recuerdan alguna de las peleas de Gokú y de los guerreros Z; no obstante, la serie también ofreció momentos en los que Kakaroto no era el centro de atención y que son dignas de recordar.

Esta lista no incluye encuentros que terminaron con la intervención del protagonista o que se dieron entre varios personajes, sino momentos en los que los peleadores demostraron su valía, incluso ante rivales más fuertes que ellos.

Las 5 mejores películas de Dragon Ball para ver este fin de semana en Prime Video

Dragon Ball: 10 preguntas que solo un fan experto podrá responder

7. Pícoro vs Androide 17: la batalla que sorprendió a los fans de Dragon Ball Z

Desde la fusión con Nail en el planeta Namek, pasaron decenas de capítulos de la serie para que Pícoro volviera a brillar como guerrero. Con el mismo recurso de unir al personaje con otro más, aunque esta vez con Kamisama, Akira Toriyama volvió a darle relevancia en el campo de batalla.

La lucha en este caso fue contra dos enemigos: el androide Número 17 y el tiempo, lo cual generó una tensión mayor a los episodios en los que se llevó a cabo este encuentro, debido a que había expectativas en torno a que no debía darse oportunidad para que Cell absorbiera al cyborg.

Otro factor que abonó a que esta lucha fuera de las mejor ejecutadas fue que el namekiano se encontraba en desventaja, debido a que no contaba con una fuente de energía ilimitada como la que tenía su rival.

Por si fiera poco, los fanáticos de la serie se encontraron con un factor sorpresa, debido a que ya se había dejado en claro que ninguno de los héroes estaba al nivel de los saiyajin, por lo que ver que Pícoro podía poner en aprietos a alguien que parecía invencible fue algo fresco para la franquicia.

6. Ten Shin Han vs Cell: el inesperado retorno de un guerrero olvidado

La saga de los androides fue una de las mejor trabajadas por el mangaka, debido a que dio momentos inesperados para los fanáticos. Con la llegada de Freezer a la Tierra se dejó en claro que los guerreros que acompañaron a Gokú durante años no estaban listos para enfrentar a ninguna amenaza.

No obstante, conforme avanzaron los capítulos se demostró que aunque los peleadores, sobre todo lo terrícolas, no podían hacer nada en una batalla uno a uno contra los enemigos, sí podían resolver situaciones que permitían alargar la vida del planeta lo suficiente para poder conseguir la victoria al final.

Por ejemplo, el gusto que sintió Número 18 por Krillin la llevó a interrumpir una pelea que pudo terminar con el mismo resultado que el obtenido en la película Un futuro diferente. No obstante, quien sacó su mejor momento en toda la serie fue Ten Shin Han.

Sin ningún tipo de ventaja a su favor, el tríclope se paró frente a Cell en su segunda forma y le asestó varios shin ki ko hu para evitar que este pudiera absorber a la cyborg. De no ser por el ego de Vegeta, esto pudo haber evitado que el villano alcanzara su forma final, pero sin importar en qué acabó este desafío, dejó en claro que los niveles de poder no lo eran todo en Dragon Ball Z.

5. Gohan místico contra Majin Buu

Cuando todo parecía perdido y Majin Buu había eliminado a la mayor parte de los habitantes de la Tierra, Gohan llegó a la pelea. Minutos antes de esto el joven de corazón noble había alcanzado su máximo potencial gracias a un ritual efectuado por el viejo Kaio Shin del este (Gosen Zosama).

La batalla es corta, pero es útil para demostrar que el hijo de Gokú había superado con creces a los demás personajes. Esta pelea tuvo un factor épico gracias a la voz del fallecido Luis Alfonso Mendoza, quien le dio un tono amenazante al saiyajin no visto desde la saga de Cell.

Si bien no terminó en una victoria para el alumno de Pícoro, debido a un engaño por parte del villano, es un momento que se recuerda con cariño por parte de los fanáticos de la franquicia.

4. Vegeta contra Majin Buu: el sacrificio del príncipe saiyajin

La última saga de Dragon Ball Z permitió ver el momento más vulnerable del príncipe saiyajin. Si bien durante todas las etapas de la serie la coraza que cubría el corazón del peleador parecía irse destruyéndose poco a poco, con el segundo arco de Majin Buu se dejó en claro que no solamente había encontrado a quién querer, sino que también estaba dispuesto a sacrificarse para salvar a la humanidad.

Antes de estallar en mil pedazos con la intención de evitar que el enemigo pudiera regenerarse, el guerrero intercambia palabras con su hijo para darle un abrazo de despedida; posterior a esto, tiene un intercambio de palabras con Pícoro, a quien le pregunta si será posible para él volver a encontrarse con Gokú, su eterno rival.

Pese a que se entera de que debido a sus actos su cuerpo y mente dejarían de existir, no claudica en su resolución y acaba con su propia vida. El sacrificio resulta ser un acto en vano para la victoria final, pero se convirtió en uno de los momentos más emotivo y legendarios del padre de Trunks.

3. Freezer contra Trunks: el guerrero del futuro que cambió las reglas

La aparición de Trunks fue uno de los momentos más épicos para los niños que crecieron en los años 90. Las sorpresas no podían ser muchas después de que Gokú se convirtiera en el legendario súper saiyajin y venciera al emperador del mal; no obstante, capítulos después todas las reglas cambiarían.

El hijo de Vegeta llegó del futuro en una trama muy similar a la vista en Terminator para romper todos los esquemas, ya que la misma lógica de la serie había sido clara al indicar que las posibilidades de que hubiera otro peleador de ki elevado y de cabellos dorados eran sumamente remotas.

Por si fuera poco, el joven llegó a vencer sin ningún tipo de complicaciones a Freezer, sino también a su padre, quien era más fuerte que él. La escena es épica en todos los sentidos, debido a que también es la primera vez que se ve a uno de los guerreros Z usando una arma para acabar con sus enemigos.

2. Gohan contra Cell: el momento más épico del saiyajin

El enfrentamiento entre la versión perfecta de Cell y el hijo de Gokú ha sido una de las fuentes de memes más grandes de la franquicia, pero también guarda un espacio en el corazón de los fanáticos, debido a su grado de detalle.

Durante decenas de capítulos se fue mostrando a un Gohan que no estaba a la altura de las circunstancias, con un carácter temeroso y sin ningún ápice de combatiente. Conforme el antagonista se iba haciendo más fuerte, fueron desfilando ante él los defensores de la Tierra con toda clase de power ups, pero sin poder vencerlo de manera definitiva.

Sin embargo, el entrenamiento con Kakaroto, el ver al planeta en un verdadero peligro y la muerte de Número 16 hacen que el hijo de Milk despierte su instinto como peleador y entienda que es justo luchar por una buena causa.

Si bien la mera transformación en el super saiyajin 2 es suficientemente sorprendente, la narrativa sigue jugando con el espectador al mostrar a un Gohan lleno de orgullo y convirtiéndose en el guerrero más fuerte de la franquicia; no obstante, Toriyama agrega un poco más de tensión al hacer que la confianza que derrocha el joven se convierta en una verdadera amenaza contra el planeta.

El sacrificio de Gokú y la posterior batalla final entre los Kame Hame Ha del guerrero con Cell fue uno de los puntos más álgidos de esta historia que cumple 39 años este 2024.

1. Gohan del futuro vs los androides: el momento más agrio de Dragon Ball Z

Si bien se trata de una cinta que resume unas cuantas viñetas de la historia de origen de Trunks en el manga, la película Dragon Ball Z: Un futuro diferente narra lo que hubiera pasado con os guerreros Z en caso de que Gokú hubiera muerto tras padecer una enfermedad del corazón.

Al no poder revivir al protagonista, debido a que las esferas del dragón, no pueden resucitar a alguien que falleció por causas naturales, sus colegas deben ser los que enfrenten a los androides Número 17 y 18. En la batalla todos pierden la vida. De los guerreros originales únicamente quedan Gohan y el Maestro Roshi. Este último se niega a pelear, debido a que no tiene la fuerza suficiente.

Esto deja al saiyajin híbrido de humano como la única esperanza de la humanidad. Posteriormente se le une el hijo de Bulma y Vegeta, aunque su nivel es insuficiente aún para hacer frente a los monstruos. En la versión impresa, durante el entrenamiento que le ofrece Gohan, Trunks logra convertirse en super saiyajin, en la película animada, esto no pasa sino hasta la última batalla.

El enfrentamiento que recuerdan la mayoría de los fanáticos de la serie incluye al hijo de Kakaroto, ya sin un brazo, noqueando a Trunks para dejarlo como la única esperanza de la humanidad y a él enfrentando a los cyborgs. De ahí se desprende uno de los discursos más emotivos de la franquicia.

Al ver que su maestro ha sido asesinado en batalla, el último de los guerreros z desata su potencial. En lugar de enfrentar a los androides, decide regresar al pasado para descubrir cómo acabar con las amenazas en su tiempo. Si bien esto no regresará a nadie a la vida, sí permite que la gente pueda vivir tiempos de paz sin los androides que tantas vidas cobraron.