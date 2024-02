Instagram: Usuarios reportan fallas en la aplicación a nivel mundial

La mañana de este sábado 17 de febrero la famosa aplicación de Instagram se convirtió en el principal tema de conversación en plataformas como Facebook y X debido a que miles de usuarios de dicha aplicación recurrieron a las referidas redes sociales para reportar fallas en la app de la camarita, las cuales, se presenta en distintas regiones del mundo, por lo que se habla de fallas a nivel mundial.

Es importante señalar que, hasta el momento no se puede de hablar de una caída total de la aplicación pues hay distintas funcionalidades de dicha red social que no se vieron afectadas, incluso, hay quienes aseguran que no han detectado ninguna falla, aunque se desconoce qué es lo que determina esta situación.

Las fallas en Instagram comenzaron alrededor de las 3:00 horas. Foto: Downdetector

De acuerdo con el portal de Downdetector, los reportes de fallas en Instagram se incrementaron de forma considerable a partir de las 3:00 horas de este sábado 17 de febrero y desde entonces no han dejado de recibir reportes de anomalías en esta popular aplicación perteneciente a Meta.

Según el reporte de Downdetector, del 100% de los reportes, 13% presentan fallas al iniciar sesión, 33% reportan problemas en general con la app y el 54% restante señala que no se puede conectar con el servidor, lo cual, implica no poder visualizar los perfiles de otras personas e incluso el propio, asimismo, el feed no se puede actualizar y en algunos perfiles comerciales se reporta que no se pueden realizar pagos de campañas publicitarias.

Según Downdetector, la mayor cantidad de reportes de fallas en Instagram en México provienen de la Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Mérida, Monterrey y Tijuana, mientras que a nivel global se reportan anomalías en distintas ciudades de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Ecuador y Colombia, tan solo por mencionar algunos

Instagram no se ha posicionado sobre fallas en su aplicación

Hasta el corte de esta redacción Instagram no ha emitido ningún reporte oficial sobre las fallas en su aplicación, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando puedan emitir algún comunicado donde detallen el origen de estas anomalías en su funcionamiento, las cuales, han provocado distintas incomodidades a sus millones de usuarios.

Cientos de internautas se llevaron un susto por las fallas en Instagram. Foto: X: Glokk9in3

Como se dijo al principio de esta nota, miles de usuarios de Instagram recurrieron a Facebook y X para realizar sus respectivos reportes de las fallas en la aplicación, sin embargo, esto no fue todo, pues miles de internautas aprovecharon la situación e ingeniaron divertidos memes con los que hicieron mofa de lo sucedido con la app la mañana de este 17 de febrero.