Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy viernes 16 de febrero según tu signo

Inicia tu gran día con toda la magia de las cartas del Tarot, y este viernes 16 de febrero hay un mensaje muy especial para ti; pues seguramente necesitas una respuesta o guía a esa situación que te tiene preocupada, preocupado o preocupade, no importa si tiene que ver con el amor, el dinero, trabajo, familia o lo que sea, a veces solo queremos un empujoncito para saber lo es bueno y lo que no lo es tanto y la ayuda del tarot siempre, pero siempre es buena.

Ya sea que creas o no creas en esta herramienta adivinatoria recuerda siempre leer con mucho respeto lo que interpreta cada carta, ya sea un arcano mayor o uno menor.

Sigue Leyendo:

Horas espejo ¿Qué son y qué significado tienen cada una?

Horóscopos: ¿Qué canción de Karol G eres según tu signo?

La carta del día

La carta para este viernes 16 de febrero es el As de bastos del tarot Rider Waite.

Si en los últimos días te has estado preguntando si debes hacer esto o aquello, la presencia de esta carta te trae un respuesta pues te dice "ve por todo", recuerda que el que no arriesga no gana, todo está a tu favor para que salgas victorioso.

Amor

Para quienes tienen pareja anuncia una nueva etapa, una en la que por fin los dos estarán en paz, ambos se comprenderán y además se apoyan mutuamente a cumplir los objetivos de cada uno y de pareja, una muy bonita carta sin duda alguna.

Pero, si estás soltero o soltera, el momento de enamorarte ha llegado esta carta anuncia la llegada de un gran amor a tu vida, déjate guía por tu intuición y todo saldrá de maravilla.

Trabajo o dinero

El As de bastos, solo indica una sola cosa: el crecimiento económico, la riqueza y abundancia, nuevos proyectos y oportunidades que deberás tomar. También indica que alguien podría llegar a ti con un regalo inesperado o alguien pagará por fin tu deuda contigo.

Salud

Esta carta marca todo lo positivo que hay en tu vida, y en tu salud no es diferente así que es momento de iniciar nuevos hábitos alimenticios o comenzar a dejar esa vida sedentaria que la pandemia nos ha hecho mantener a todos.