Rudy Tercero busca evitar la muerte de jóvenes a causa del alcohol con su fundación 'Va x todos'

El pasado 1 de febrero se llevó a cabo el evento de presentación de Va x todos, fundación creada por Rudy Tercero y liderada por su hija Regina Tercero, con la cual buscan evitar que más jóvenes sigan muriendo a causa del alcohol y que menores de edad tengan acceso a estas sustancias, al llevar la conferencia La Fiesta del Siglo a lugares de bajos recursos.

Invitados especiales se unieron a esta causa en el Asha Bar, entre los que se encontraban Fernando Landeros quien ha dedicado su vida a ayudar a otros; Imanol Landeta quien nos aseguró tendrá más sinergias con La Fiesta del Siglo; la diputada Laura Barreda quien señaló estar agradecida por ser parte y que es importante como mexicanos estar conscientes de estos problemas para salir adelante; el artista César Menchaca quien donó una pieza para que las ganancias de su venta sean donadas en su totalidad a la fundación.

FERNANDO LANDEROS. Destacó la importancia de actuar ante estos temas. Foto: JDS Agencia

Cualquiera que quiera aportar, la cantidad que sea, y compartir el mensaje puede ayudar a que más jóvenes tengan la información adecuada sobre el consumo de alcohol.

Regina Tercero, directora de la fundación, dio datos duros y habló de testimonios que destacan la importancia de que se cambié la percepción del consumo del alcohol y se tome como algo serio.

Por su lado, Rudy Tercero, se mostró emocionado de ver materializado este proyecto que desde hace tiempo llevaba en la cabeza.

“Que el no se puede no existe cuando el corazón es el que lleva el timón, no temo a los retos ni a la incertidumbre, creo en mí y en el potencial de mis sueños, creo que cuando Dios te dice qué hacer no puedes dudar. No dejaré de luchar por los chicos que están en problemas, no voy a defraudar a la directora que me pidió ayuda, no voy a aminorar el paso, sino por el contrario”.