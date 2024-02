Los cuatro signos zodiacales que serán inundados de mala fortuna este lunes 12 de febrero, según la astrología

Este segundo mes del año trae una importante cantidad de buenas noticias, según las predicciones que arroja la astrología. No obstante, para algunos signos también se presentarán desafíos que deberán enfrentar a partir de este lunes 12 de febrero. En sus vidas comenzará un episodio que tal vez no sea de los mejores y su templanza se verá puesta a prueba con las situaciones complicadas que les tocará vivir.

Vendrá una etapa de cambio para algunos signos del zodiaco en temas de amor, dinero y salud. Esta semana comenzarán a experimentar cierta incomodidad en estos aspectos y deberán aprender a sortear los obstáculos que la vida les presentará. De esta manera, podrán alinearse con un camino de metas y sueños que les corresponden y merecen. Deberán actuar por ello con mucha sabiduría.

Signos que tendrán días difíciles a partir del 12 de febrero.

Géminis

Para las personas del signo de Géminis se abrirá un período de viaje hacia el interior. Recorrerán límites profundos en su mente y comprenderán la necesidad de enfrentar esas barreras mentales que se generan en sí mismos. Hacia el final del mes llegarán una serie de cambios que pueden ser resistidos inicialmente por no ser tan compatibles con sus preferencias.

Capricornio

Para las personas regidas bajo este signo del zodiaco, el mes de febrero traerá introspección en cuanto a relaciones personales e intimidad en los vínculos. Se verán interpeladas al tener que elegir hacia dónde destinar sus energías emocionales y de qué manera. Invertir mucha energía toda en una misma persona y en los distintos aspectos de su vida no es la solución. Aprender a poner límites antes de sentirse agotado será la enseñanza.

Piscis

Las personas del signo Piscis tendrán un mes de verse reflejados en los demás. Una suerte de espejo en los otros les revelará aspectos que deben atender en sus relaciones, tanto románticas como fraternas. Reflexionarán sobre las decisiones que han estado tomando en este sentido y comprenderán si fueron acertadas o no. Podrán surgir tensiones ocultas que requerirán rápida atención.

Leo

Los Leo afrontarán un momento en sus vidas en este mes que no será fácil. Están atravesando una serie de cambios que pueden sentirse abrumadores y el cosmos les pide adaptarse constantemente a las dinámicas que se presentan. Este es un proceso de depuración de eliminar aquello que ya no les suma, para enfocarse e ir por aquello que sí. Se trata de una transición alentadora y positiva pero no por ello menos agotadora.

