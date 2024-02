Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy lunes 12 de febrero según tu signo

Inicia tu gran día con toda la magia de las cartas del Tarot, y este lunes 12 de febrero hay un mensaje muy especial para ti; pues seguramente necesitas una respuesta o guía a esa situación que te tiene preocupada, preocupado o preocupade, no importa si tiene que ver con el amor, el dinero, trabajo, familia o lo que sea, a veces solo queremos un empujoncito para saber lo es bueno y lo que no lo es tanto y la ayuda del tarot siempre, pero siempre es buena.

Ya sea que creas o no creas en esta herramienta adivinatoria recuerda siempre leer con mucho respeto lo que interpreta cada carta, ya sea un arcano mayor o uno menor.

La carta del día

La carta para este lunes 12 de febrero es el ermitaño, un arcano mayor del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida.

Esta carta representa a la persona de la lectura y dice que te has estado volviendo un poco solitario, has estado alejado de todas las personas que te quieren, no has tenido comunicación con tu familia o amigos.

Amor

Este día la comunicación con tu pareja en dado caso de que tengas una, se tornará muy difícil ya que estarás cerrado o cerrada, así que hoy evita tener una pelea con la persona con la que compartes tu vida porque seguramente las cosas no terminarán muy bien.

Trabajo o dinero

Si has estado notando algunos problemas en tu área de trabajo o con tus compañeros, antes de enojarte y culpar a los demás debes ver en tí primero si hiciste algo malo o no, pues últimamente has estado muy aislado, y disperso, no has puesto atención a tu trabajo y eso puede haber traído algunas consecuencias.

Ponte las pilas y trata de ser más sociable pues a veces es necesario ya que la comunicación es clave para que tu trabajo salga bien.

Salud

Durante toda la lectura te he venido diciendo que estás muy distraída o distraído, por lo que podrías tener algunos pequeños accidentes por no fijarte bien por donde caminas o donde pones las cosas, hoy ejercitar tu mente te vendría de maravilla, ¿qué tal jugar una sopa de letras?