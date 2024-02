14 de febrero 2024: ¿Cuánto me voy a gastar en regalos para mi alma gemela y amigos?

Como sucede cada año, la fiebre del 14 de febrero llega a todos lados. Ciudad de México no es la excepción porque en diferentes sitios se ofrecen regalos acordes al festejo que celebra el amor y la amistad, lo que incluso hace recordar la canción “Love is in the Air” de John Paul Young.

Aunque este escenario es totalmente romántico, la realidad es que detrás hay un trasfondo económico porque muchas personas gastan bastante dinero para sorprender a sus parejas. Por lo tanto, el Día del amor y la amistad es un negocio redondo y los comerciantes lo saben.

Sigue leyendo:

Cásate con el amor de tu vida de “a mentis” en la CDMX, estos lugares entregarán "certificado" y anillos

¿Dónde colocar las orquídeas para atraer el amor verdadero antes del 14 de febrero?

Por lo general, el 14 de febrero las personas obsequian regalos tradicionales, como flores. Alicia López.

Los regalos más comunes para el 14 de febrero

Aunque las personas suelen sorprender con su creatividad, como han demostrado mediante videos en TikTok, en el 14 de febrero hay presentes tradicionales porque están llenos de romanticismo y eso los hace especiales.

Por lo general, las personas obsequian flores, chocolates, globos y peluches. Estos regalos se ofertan en varios lugares de Ciudad de México, pero dos sitios clave de CDMX son el Centro y el Mercado Jamaica.

Peluches y globos para todos los gustos

En el Centro, las personas que van por un regalo para el 14 de febrero suelen abarrotar las plazas y comercios que se ubican en la calle Correo Mayor, desde Mesones hasta República de Guatemala, principalmente. En la Plaza Revolución hay un comercio que sobresale porque ofrece diversidad de peluches cuyos precios van desde los $110 hasta los $890.

Bibiano Quijano Franco, encargado del comercio familiar, explica que el costo de los peluches varía dependiendo del tamaño. Los pequeños son los más accesibles y tienen gran demanda; sin embargo, los peluches de tamaño mayor igual son solicitados.

En el Centro de CDMX se oferta gran variedad de peluches con precios que van desde los $110 hasta los casi $900. Alicia López.

El comerciante igual dice que este año tienen gran demanda los peluches de patos con lentes porque se pusieron en tendencia. Otras opciones solicitadas son los cerditos y todo lo relacionado con Hello Kitty, especialmente Kuromi. Para el vendedor, un clásico que no falla, ya que lo solicitan todo el año, es Stitch.

Además, también ofrecen arreglos con globos porque son un “obsequio más interesante” y “elegante”. Se trata de un detalle personalizado porque los clientes eligen qué llevará el arreglo, así que el precio varía. En promedio, este obsequio cuesta entre $250 y $350.

Aunque hay peluches de todo, este año están en tendencia los patos, cerditos y todo lo relacionado con Hello Kitty.

Flores para reavivar el romance

Cuando se trata de flores, la mejor opción para comprar es el Mercado Jamaica. Con motivo del 14 de febrero, los comerciantes ofertan desde tradicionales arreglos florales hasta propuestas innovadoras, como se aprecia en sus establecimientos.

En el caso de los arreglos tradicionales, los precios varían por el tipo de flor y las flores más usadas son rosas, gerberas, girasoles y tulipanes. De acuerdo con los comerciantes, los costos promedio son los siguientes:

Rosas: Arreglo grande $500 y arreglo mediano $300

Gerbera: Arreglo grande $350 y arreglo pequeño $200

Girasoles: Arreglo grande $400 y arreglo pequeño $250/$300

Tulipanes: Arreglo con 10 flores en $400 y más de 20 flores en $600

Sigue leyendo:

3 lugares donde puedes comprar ternurines en CDMX para regalar en San Valentín

Obsequios kawaii: 7 ideas de regalos para dar en San Valentín a un amante de los personajes Hello Kitty y Sanrio

Para garantizar las ventas este 14 de febrero, en algunos comercios del Mercado Jamaica se ofrecen arreglos florales en cajas de madera cuyos colores varían para darle mayor personalidad. Sin embargo, el costo se eleva, aunque llevan menos flores, ya que van desde los $750 hasta los $350, según el tamaño.

Los arreglos florales que se ofrecen son los tradicionales, así como los que se venden de cajas y con precio de hasta $750. Alicia López.

También ofrecen arreglos con chocolates y peluches que son similares a los que se ofertan en el Centro de CDMX. En el Mercado Jamaica, este regalo viene en dos tamaños, grande y pequeño y el costo es de $350 y $150, respectivamente.

Economía sensible

Adicionalmente, los comerciantes del Mercado Jamaica venden las flores por docena. A días del 14 de febrero, el precio promedio de la docena de rosas es de $80, además de que tienen la promoción de dos docenas por $150, a excepción de las rosas rojas cuya docena está en $120 y dos docenas por $240.

En el caso de las gerberas, la docena está en $100, de modo que algunos vendedores dicen que es una opción accesible, especialmente para quienes no quieren o pueden hacer un gasto mayor.

Esto hace recordar que el salario mínimo en 2024 México incrementó un 20% en comparación de 2023, de modo que al día las personas perciben entre $253.10 y $557.41, de acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). A pesar de esto, la inflación sigue aumentando, lo que genera un desequilibrio, indican datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).