Perrito cumple la promesa que le hicieron sus dueños a la Virgen de Guadalupe por salvarlo de una bacteria mortal

Una de las historias más bellas de esta temporada es la que se compartió desde la cuenta del usuario @arturbe78 en TikTok, en donde contó el gran milagro que hizo la Virgen de Guadalupe a su fiel amigo, un perrito llamado Snoppy quien recibió un milagro que mejoró su salud.

Según mencionó el usuario de TikTok en su cuenta, la historia de Snoppy revela que el perrito estuvo muy enfermo en el mes de mayo debido a que adquirió una extraña infección que ni los expertos en veterinaria sabían de qué se trataba, por lo que lo dejaron internado con el fin de que las medicinas ayudaran a mejorar su situación médica.

Los doctores no auguraban buenas posibilidades para que Snoppy se salvara, incluso decían que el medicamento no podría reaccionar correctamente para mejorar su salud y podría no aguantarlo, ya que el perrito se encontraba muy enfermo y con pocas expectativas de que sobreviviera.

El dueño de Snoppy compartió su caso en redes sociales. Captura de pantalla TikTok/@arturbe78

El milagro de la Virgen de Guadalupe para Snoppy

El dueño de Snoppy confesó que el día que internaron de emergencia a su fiel mascota que forma parte fundamental de su familia, le pidieron mucho a la Virgen de Guadalupe para que les cumpliera el milagro de salvar y mejorar la salud del perrito, tanto que le prometieron que al estar sano lo llevarían a verla.

“El día que lo internamos le pedí mucho la Virgen de Guadalupe que lo curara y le prometimos que ya sanito lo íbamos a llevar a verla”, escribieron sobre unas imágenes en donde cuentan lo que pasó con el pequeño Snoppy y la terrible infección.

En las fotografías también comparten a Snoppy frente al Santuario Guadalupano en Zamora, Michoacán, a donde acudieron a agradecer todas las bendiciones que recibieron y sobre todo que el perrito esté a salvo de la enfermedad que casi acaba con su vida.

Los dueños de Snoppy pidieron a la Virgen por la salud del su perrito. Captura de pantalla TikTok/@arturbe78

¿Cuándo es el Dia de la Virgen de Guadalupe?

El 12 de diciembre se conmemora en México el Día de la Virgen de Guadalupe, desde días antes miles de personas participan en procesiones que culminan en la Basílica de Guadalupe o en los templos de las ciudades de diversos estados de la República Mexicana.

En la celebración de la Virgen de Guadalupe se llevan a cabo serenatas con las tradicionales “Mañanitas” y otras canciones que se entonan en honor a la Virgen. Durante estas fiestas se puede apreciar la intensidad, el fervor y la energía colectiva con la que millones de personas adoran a la Virgen de Guadalupe, que es parte de la rica herencia cultural y espiritual del país. Snoppy cumplió su manda a la Virgen, Captura de pantalla TikTok/@arturbe78

