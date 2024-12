"Ya es de la familia", la mamá de su mejor amigo le regaló un celular para que hiciera sus tareas y su reacción ya es viral | VIDEO

Una de las cosas más bonitas de la vida es la amistad, pero hay ocasiones en las que una amiga o amigo se convierten en más que esa persona con la que convivimos por gusto, ya que la conexión es tan grande que incluso los llamamos hermanos de otra madre como una muestra de amor. Y si hay algo todavía mejor que encontrar esas amistades que nos transforman es cuando sus padre, hermanos u otros parientes nos comienzan a considerar parte de la familia; una situación como esta recientemente se hizo viral en TikTok con un video que hizo llorar a todo el mundo.

Pues una creadora de contenido en TikTok de nombre Eva Carrizo (@evacarrizo2323) compartió un video del tierno regalo que le hizo al mejor amigo de su hijo, a quien ya considera parte de la familia; sin embargo, no se trata del presente en sí o del valor de este, sino de la intención con la que la hizo y que le permitirá al joven poder continuar con sus estudios y esmerarse más en ellos.

"Él es amigo de mi hijo, pero lo queremos, ya es de la familia. Anoche me pidió mi cel para hacer su tarea, hoy conseguí uno para él", escribió la madre de familia para acompañar el hermoso momento.

El gesto de la mujer conmovió tanto a los usuarios de TikTok que su video de a penas dos minutos, ya acumula 5.8 millones de reproducciones y miles de comentarios en los que le agradecen a Eva Carrizo el gesto que tuvo con el mejor amigo de su hijo. Por su parte, el joven se mostró de lo más agradecido todo el tiempo y al ver por primera vez el celular, no pudo evitar correr a abrazar a la matriarca de su familia postiza.

Así le entregó el presente al joven. (Foto: TikTiok @evacarrizo2323)

Joven recibe celular de la mamá de su mejor amigo para hacer tareas

Fue una madre de familia de nombre Eva Carrizo quien compartió el tierno momento que se hizo viral en redes sociales y donde muestra que en ocasiones la amistad es tan grande que te convierten en un miembro más de la familia. La grabación inicia en el comedor cuando la mujer le entrega una bolsa al mejor amigo de su hijo y allí se guarda una caja enorme que hay que ir vaciando hasta llegar al presente, es decir, el celular.

"De nosotros para vos, porque te portas bien, porque sos buen amigo. Hasta me dan ganas de llorar, espero que te guste", se escucha decir a la mamá.

Por su parte el joven comienza a abrir el regalo y a retirar una a una las capas en las que fue envuelto hasta que finalmente llega al celular incrédulo, mientras la señora y su mejor amigo le afirman que es para él. Inmediatamente después corre a abrazar a la mujer como muestra de agradecimiento y ambos rompen en llanto, aunque al abrazo también se unió el mejor amigo. Como era de esperarse, el video se volvió viral y conmovió a muchos internautas, quienes dejaron comentarios como:

"Acá llorando con el cel en vertical", "mi hijo igual tiene un amigo y así lo consideran en todo, muy agradecida de ellos, yo no vivo con mi hijo, estoy en una etapa 4 de un cáncer y la sra me dice que ella va a adoptar a mi hijo", "tan linda enseñando a sus hijos a ser buenos compañeros", "los amigos también se convierten en familia" y "ya me hicieron llorar, que gran gesto y gran corazón".

Sigue leyendo:

"La Fatshionista" sufre dolorosa pérdida en medio de las críticas por proponerle matrimonio a su novio

Pareja anuncia su matrimonio y causan polémica en redes por la enorme diferencia de edad