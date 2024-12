¡Dale, no pierdas el tino! Perrita se hace viral por sus saltos de emoción al partir la piñata y enamora en TikTok | VIDEO

Dale, dale, dale; no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. TikTok entero está fascinado con una tierna perrita, pues se acaba de publicar un video en el que se ve a una mascota dándolo todo al igual que el resto de invitados a una posada, ¿y todo para qué?, ¡para partir la piñata! La publicación ya acumula más de dos millones de reproducciones y comentarios de usuarios que aplaudieron la reacción de los presentes y que dejaron que la lomita se sumara al festejo.

La grabación fue compartida por la cuenta de TikTok @jackyem1 y en ella se ve a una perra de tamaño mediano y color café justo al centro de un patio y como única protagonista para partir la piñata; el video también muestra a un grupo grande de personas acomodadas en círculo como en cualquier otra partición de piñata para cantar y aplaudir, aunque en esta ocasión en sus rostros se desborda la ternura de ver a la amiga de cuatro patas disfrutando de un gran momento.

Si bien no se conocen muchos detalles de dónde ocurrió esta posada viral ni cómo es que el lomito llegó al lugar o si es de alguno de los invitados, ya rompió el Internet y emocionó a todo TikTok; algo que queda claro es que la mascota al ver a sus amigos humanos pegarle a la piñata, se habría querido meter al festejo al ritmo del "Dale, Dale, Dale". Pues tenía claro que su meta era destruir la piñata, algo que los encargados de mover la piñata evitaron (como ocurre con las personas) al subir y bajar el adorno colorido.

Afortunadamente, el lomito tenía un talento único que sorprendió a todos, pues empezó a brincar tan alto como para morder la piñata y lo hizo tan bien que logró arrebatarle uno de los picos al adorno; tras lograr su objetivo salió corriendo del lugar y cargando en el hocico su victoria. Por su parte, los invitados sonreían y grababan ante el tierno momento. Como era de esperarse, al ser compartido en TikTok, rápidamente se hizo viral.

Así se vivió el alegre momento. (Foto: TikTok @jackyem1)

La perrita que ama las piñatas recibió todo tipo de comentarios positivos y de halagos, aunque algunos más se preguntaron si una vez que se reventó la piñata logró llevarse un caramelo para comer. "Como se va feliz con su conito", "como un niño chiquito que bonito", "los perritos de mi escuela", "¿pero sí agarró algún dulce?", "me encanta que todos estén viendo súper felices", "él se fue feliz" y "es lo más lindo que he visto", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de @jackyem1.

Además, la persona que grabó y compartió el momento en redes sociales, dio algunos detalles más sobre el cómo el can no sólo partió esta piñata junto al resto de los invitados de la posada en una universidad de México, sino que también lo hicieron partícipe de unas cuantas más que se rompieron ese día y hasta lo cuidaron para no ser expulsado del plantel.

"Claro (que le cantamos) y por supuesto que sí, hasta la defendimos de que el poli de la uni quisiera sacarla del platel. Después de participar en romper las 5 o 6 piñatas quedó muy feliz", explicó.

La perrita se coló a la posada. (Foto: TikTok @jackyem1)

Sigue leyendo:

Bella Dueñas rompe el internet al unirse al trend "Wicked" con un VIDEO viral de millones de reproducciones

Joven confunde la glucosa alta con leucemia, cuenta su historia y se hace viral en TikTok