Horóscopo del tarot para HOY 18 de diciembre, según Mhoni Vidente

Mhoni Vidente tiene para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este miércoles 18 de diciembre, consulta todo lo que te deparan los astros este día en salud, dinero y amor.

Horóscopos 18 de diciembre, predicciones

Aries

En la carta del tarot El Mundo te dice que en esta semana vendrán a ti nuevos retos y nuevos rumbos de ámbito laboral deveras enfrentarlos y decidir ya ser un triunfador recuerda que tu signo está hecho para ser líder y tener grandeza en su vida así que hay que dejar las inseguridades y avanzar en tu vida económica, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 04 y 09, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles capricornio y leo, recuerda que tiene el as de oros en tu mano así que cualquier rifa o juego de lotería serás triunfador, días de sentirte renovado y encontrarte a ti mismo para estar de lo mejor en estas fiestas navideñas, ya debes de aprender a soltar lo que no era para ti y saber que el amor es un complemento para hacerte feliz y no causarte problemas, días de fiesta y estar comprando regalos de última hora, te llega una sorpresa por parte de un amor nuevo que te hará muy feliz, ten cuidado con problemas de estómago recuerda que somos lo que comemos asi que trata de mantenerte muy saludable, decidas hacer unos cambios en ti para mejor tu apariencia recuerda que como te ven te tratan cambios de look a verte de lo mejor, deveras concentrarte en tu trabajo y realizarlo de la mejor manera.

Tauro

En la carta del tarot te salió la Estrella que nos dice que vendrán a ti nuevos sorpresas económicas que deveras invertir en tu persona y en un viaje con la familia que nos queda siempre son los bellos recuerdos asi que disfruta el dinero que te va llegar que es bien merecido, días de arreglar asuntos de seguro social o le ayudas a tus padres arreglar la pensión social, tu mejor dia es el jueves, tus números son 27 y 66, tu color es el rojo y amarrillo, tus signos compatibles virgo y capricornio, días importantes para tomar decisiones para encaminar tu vida hacia nuevos horizontes recuerda que estas en ese momento de crecer en todos los sentidos y casi se termina el año y debes de pensar que no lograste realizar y tomar acciones importantes para el año que viene, días de fiestas y estar con las personas más queridas, te llega un regalo que no esperabas que te dará mucha alegría, cuidado con las mentiras trata de no meterte en problemas que no son tuyos y dejara que el mundo ruede, tendrás una lucha interna entre dos amores recuerda que tu pasión de signo te hace ser infiel pero trata de buscar un pareja estable.

Géminis

En la carta del tarot te salió El Emperador que nos dice que es el tiempo de creerte lo grande que eres y quitarte esos pensamientos negativos que no te dejan crecer que es el momento de tu signo de retomar el camino al éxito y saber que te falto por hacer este año que casi termina y poner más fuerza para el próximo año y asi lograr todos los objetivo recuerda que eres un signo volátil y eso hace que tu cerebro se aburre rápido y pierda la constancia asi aplicate más en ser determinante, tu mejor dia es le miércoles, tus números mágicos son 20 y 43, tus colores rojo y verde, tus signos compatibles libra y acuario, recuerda que tu signo atraviesa por una etapa de prosperidad y eso te dice que no dejes pendiente ningún proyecto que se te va poder realizar sin ningún problema, tendrás una sorpresa de un regalo en una posada, recuerda que tu signo siempre le gusta quedar bien en estos días especiales asi que no dejes pendiente ningún regalo para tu seres queridos, ten en cuenta que debes solucionar todo tu papelería de pasaporte y visa americana para puedas viajar, te busca un amor del pasado para pedir que regresen y es mejor cerrar círculos del pasado.

Cáncer

En la carta del tarot te salió el Sol que nos dice que es el momento de brillar y no cargar con situaciones y personas que no son para ti que es tu momento de pensar en ti y ser un poco egoísta que esta primero tu felicidad , tambien esta carta nos indica que saldrás de viaje solo trata de no olvidar nada en tu casa y de hacer los pagos de última hora asi disfrutaras más tus vacaciones, tu mejor dia es el viernes, tus números mágicos son 17 y 29, tu color es el rojo y blanco, tus signos compatibles virgo y escorpión, semana de trabajar más en tu poder energético para que puedas realizar toda las tareas que tiene en mente últimamente tu energía positiva a tenido un declive por situaciones de rompimiento de pareja y problemas familiares por eso se te recomienda limpiar tu aura y pasar unos días de fiestas de lo mejor, te viene ya en esta semana un importante cambio de trabajo y proyectos nuevos que te dejaran mejor estabilidad económica, no dudes en hacer una posada navideña porque la vas a pasar muy bien, compras unos regalos para tu familia, recibas la invitación de salir de viaje para año nuevo , ten cuidado con los chismes en el trabajo trata de no involucrarte en ninguna situación de conflicto, decide ser maestro en el próximo año y estudiar una maestría.

Leo

En la carta del tarot te salió la carta del As de Oros que nos dice que la buena suerte es tuya tomala y trata de ya no platicar tus éxitos para que no te llenes de energías negativas que cualquier inversión que realizás tendrás el triunfo asegurado solo trata de leer bien lo que vayas afirmar o realizar que ya es momento de no tener tanta prisa por hacer tus proyectos, tu mejor dia es el martes, tus números mágicos son 06 y 11, tu color es el amarrillo y naranja, tus signos compatibles son sagitario y aries, días de estar repleto de energías creadoras y positivas en si va se unos días de darle forma a tus ideas y proyectos que tiene en mente y veraz como se van hacer realidad, eso sí debes de quitarte energías tóxicas de amores y amistades que solo te quitan tiempo y buenas energías asi que no lo dudes a limpiar todo tu contorno y empezar a brillar que el año que se avecina va ser el tuyo, tu signo se caracteriza por ser una persona valiente y luchadora aferrate a esa condiciones que las victoria será tuya sobre todo en problemas asunto legal, días de estar muy alegre porque la fiestas de navidad te dan muchas sorpresas, recuerda comprar los regalos que tiene pensando para tus seres queridos pero no gastar demasiado.

Virgo

En la carta del tarot te salió la Torre que te dice que es el momento de analizar todo lo que realizaste en este año que casi termina y poner en una balanza todo lo bueno y malo y sacar lo mejor de tus logros que el próximo año tendrás grandes oportunidades de crecer en lo profesional solo aprende a soltar lo que no era para ti y vivirás en paz, tu mejor dia es el jueves, tus números mágicos son 28 y 73, tu color es el verde y blanco, tus signos compatibles capricornio y cáncer, recuerda que tu signo esta hecho de mucha fuerza espiritual y de energía positiva por eso no te desesperes que todo se pondrá a su nivel en estos días en cuestión amoroso solo ten paciencia y no caigas en enojos sin control, te llega la invitación de salir de viaje con tu familia tu ve que te vas a divertir mucho para fin de año que los mejores momentos con tus seres queridos, trata de organizar más tu tiempo para que puedas disfrutar de todas las posadas que te viene un premio grande en la posada , te llega un regalo que te va dar mucha alegría en estos días por parte de un amor nuevo, tu punto débil es estrés recuerda que en la vida no existe la depresión solo existen vidas vacías asi que trata de llenarte de fe y entusiasmo y veraz como lográs quitarte eso mal momento

Libra

En la carta del tarot te salió la Templanza que nos dice que no es momento de controlar tu temperamento y estar más consiente de tus acciones que en este tiempo navideño es de disfrutar y no cargar con problemas que no son tuyos y aprender a soltar lo que no era para ti simplemente te dice esta carta del tarot calma que todo pasa, que tu mejor dia es el lunes, tus números mágicos son 08 y 39, tu color es el amarrillo y naranja, tus signos compatibles acuario y aries, días de muchas noticias agradables a tu alrededor y más porque es época decembrina a tu signo le viene energías positivas en su vida , trata de cambiar el look en este temporada para te veas de lo más jovial , pienses mucho en hacerte una cirugía estética y si eso te ayuda a levantar tu auto estima y trata de hacerlo en este mes de diciembre que va ser de suerte para ti , trata de ir a los eventos que te inviten porque la suerte es tuya y te veo un premio en un sorteo grande solo trata de no platicar lo que te saques para que no levantes envidias, en esta semana va ver cambios en tu trabajo de puestos trata de hablar con tu superiores para que te den una mejor oportunidad , te invitan a salir de viaje y te vas a tu casa a pasar las fiestas de fin de año con tu familia.

Escorpión

En la carta del tarot te salió el Carruaje que te dice que va ser una semana de no detenerse que el tiempo que se va ya no se recupera que todo lo que vayas a realizar debes de ponerle toda la fuerza y entusiasmo para que tengas buenos resultados asi que no lo dudes es el tiempo de seguir siempre para adelante, tendrás una sorpresa por parte de un amor nuevo que te va dar mucha alegría, tu mejor dia es el miércoles, tus números mágicos son 02 y 13, tu color es el rojo y blanco, tus signos compatibles acuario y piscis, días de estar con muchas tareas pendientes de trabajo recuerda que el signo siempre lo domina ser el más responsable del zodiaco y por eso siempre cumple con todo lo que tiene a su cargo pero solo date tiempo para que puedas realizarlas y asi pasar estos días de posadas navideñas con tu familia , te llega una invitación para trabajar a una empresa internacional trata de ir con colores fuertes a la entrevista eso te va ayudar a conseguir el trabajo, para los casados o con pareja les viene una semana de estar de lo mejor y tranquilos sin desconfianzas ni enojos, para los solteros será una semana muy intensa te buscaran amores del pasado, cuidate de problemas de garganta recuerda que es tu punto débil, recuerda que el dinero es como el amor si no lo cuidas se acaba por eso trata de medirte en tus gastos en los regalos.

Sagitario

En la carta del tarot te salió El Mago que nos dice que pidas que se te va dar que la buena suerte te sonríe y que vayas analizando los proyectos del próximo año y veraz como se te va hacer más fácil el éxito solo ten cuidado con las envidias de las personas que tiene a tu alrededor es mejor no confiar demasiado, tu mejor dia es el viernes, tus números mágicos son 22 y 78, tu color es el azul y amarrillo, tus signos compatibles aries y géminis, té llega un regalo por parte de tu cumpleaños recuerda que siempre debes de festejarte para que las buenas energías te rodean, días de estar con mucho trabajo atrasado y ponerte al orden tus obligaciones y más porque estas en cierre anual así trata de concentrate que ya te vas de vacaciones en fin de año. Semana de entender que el amor llego a tu vida y no sabotearte tú mismo la felicidad recuerda que tu signo como su elemento es el fuego lo hace complicado en cuestiones de tener una pareja estable así que trata de relajarte y disfrutar de estos días de posadas , compras un regalo de última hora para un familiar, cuidate solo del frio recuerda que tu punto débil es la garganta y los pulmones , tramitás un crédito para pagar ya tus tarjetas de crédito, te llega un dinero extra por la venta de un coche o propiedad, cuida a tu mascota porque va estar enfermito.

Capricornio

En la carta del tarot te salió El Diablo que nos afirma que el dinero va fluir por todas las formas y mas por juegos de azar y lotería asi que no lo dudes que la buena suerte esta de tu lado, recuerda que esta carta del diablo te dice que no te confíes tanto de las personas que están a tu alrededor es mejor no platicar tus planes y a veces es mejor estar un poco separado de los problemas familiares y no cargar lo que no es para ti, punto débil la tensión nerviosa y problemas de espalda baja trata de relajarte y disfrutar el dia a dia, tu mejor dia es el martes, tus números mágicos son 17 y 30, tu color es el blanco y azul, tus signos compatibles aries y virgo, te llega un regalo muy especial por parte de un amor del signo de fuego en estas posadas, semana de tener mucha prisa por sacar todos los pendientes de la oficina por el cierre fiscal y anual así trata de concentrate y tratar de realizarlo de la mejor manera, recuerda que necesita organizarte para tus compras de regalos de Navidad asi que trata de no gastar mucho y hacer la compra indicada, cuidate de problemas con el alcohol trata de controlarte al brindar, recuerda que el signo de la cabra es muy aventurero y le gusta experimentar todo lo relacionado a pasar sus límites así que este cumpleaños trata de hacer algo diferente o irte de viaje con tu pareja o amigos que te vas a pasar de lo mejor.

Acuario

En la carta del tarot te salió el Loco que nos dice que va pasar una semana de mucha felicidad con tus seres queridos por fin se estabiliza tu relación de pareja y sientes que ya las energías positivas invaden tu vida solo recuerda que debes ser más discreto en todo lo que realices para que no te llenes de envidias, va ser unos días de estar preparando una posada para el trabajo y familia asi que trata de organizar tu tiempo, tu punto débil va ser el intestino y gastritis recuerda que somos lo que comemos asi que trata de alimentarte de lo mejor, tu mejor dia es el miércoles, tus números mágicos son 21 y 25, tu color es el rojo y amarrillo, tus signos compatibles sagitario y libra, días de recordar a las personas que ya no están con nosotros que una persona muere cuando realmente se olvida y mientras tú la tengas en tu memoria y corazón seguirá viviendo, te compras ropa para estrenar en este día tan espacial trata de vestirte de colores fuertes para recibir a tus invitados en esta posada, vas a estar arreglando papelería personal para tenerlo en orden para el próximo trata de pagar también tus deudas y estar al corriente con tus cuentas bancarias, te llega familiares del extranjero.

Piscis

En la carta del tarot te salió la Rueda de la Fortuna que nos dice que es el tiempo de estar feliz y quitarnos pensamientos negativos que solo nos trae depresión que en esta temporada decembrina que brille la felicidad y las buenas compañías a tu alrededor, esta carta también nos dice que tendrás un golpe de suerte en cuestiones de lotería con los números 07 y 14, tu color es el azul y amarrillo, tus signos compatibles aries y cáncer, tu mejor dia es el viernes, días de estar con muchos pendientes en tu trabajo recuerda que tu signo como es un pescado siempre le gusta dejar en orden todas tus cosas y pagar sus deudas que eso te va ayudar a crecer más en lo personal, lo mas importante que pueda hacer tu signo es limpiar muy bien tu closet y regalar alguien más lo que tú ya no utilices para limpiar tu energía, cuidate de problemas de estrés que es tu punto débil en este semana trata de salirte a divertir y no pensar tanto en lo que no se puede resolver, esta semana te va buscar un amor del pasado para volver estar juntos trata de darte otra oportunidad y pasarla en pareja, ten cuidado con tu mascota va estar un poco enfermita trata de cuidarlos, en esta semana haces una revisión de tu papelería de migración para poderte ir de vacaciones en año nuevo.

Sigue leyendo:

Capricornio, prepárate para un BOMBAZO de abundancia HOY 18 de diciembre, ¿qué te depara la astrología?