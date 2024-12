Samsung no va más: cuáles fueron los 3 peores modelos de celulares de gama alta en 2024

Durante este año 2024 la marca Samsung ha ido enfrentando desafíos en cuanto a sus teléfonos de alta gama. Precisamente hay 3 modelos que han sido catalogados como los peores debido a que no cumplieron con las expectativas.

Estos inconvenientes que han presentado los teléfonos, impactaron negativamente en la reputación de Samsung. Por ende deberán trabajar de manera ardua para sus próximos lanzamientos.

Los 3 peores modelos de celulares de Samsung

Samsung Galaxy S24 Plus

Este modelo tiene varias desventajas por lo que no cumplió con las expectativas. En cuanto a su batería tiene una menor capacidad de 4900 mAh frente a los 5000 mAh del S24 Ultra, lo que puede traducirse en una menor autonomía, especialmente para usuarios intensivos.

También sus sistemas de cámaras no son de los más óptimos. Cuenta con una cámara principal de 50 MP, una ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP, no se compara con la configuración del S24 Ultra, que incluye una cámara principal de 200 MP, un teleobjetivo de 50 MP y una ultra gran angular de 12 MP.

Esta diferencia en la calidad de las cámaras puede ser crucial para aquellos que buscan la mejor experiencia fotográfica.

Samsung Galaxy Z Fold5

En este caso este modelo de celular cuenta con el chipset Snapdragon 8 Gen 2, mientras que el Z Fold6 está equipado con el más avanzado Snapdragon 8 Gen 3, lo que se traduce en un rendimiento superior y una mayor eficiencia energética. Además, el Z Fold6 es más ligero y delgado, lo que mejora la comodidad al sostener y transportar el dispositivo.

Por otro lado la pantalla externa de 6.2 pulgadas, que es ligeramente más pequeña que la del Z Fold6, que mide 6.3 pulgadas. Esta diferencia puede afectar la experiencia de uso, especialmente en tareas de productividad. Además, el Z Fold6 ofrece un brillo máximo superior, lo que mejora la visibilidad en condiciones de alta luminosidad.

Samsung Galaxy S23 FE

Por último tenemos el Galaxy S24, que equipado con el chipset Snapdragon 8 Gen 1, mientras que el Galaxy S24 cuenta con el más reciente Snapdragon 8 Gen 3, lo que se traduce en un rendimiento superior y una mayor eficiencia energética.

Al igual que el primer caso, su sistema de cámaras es un problema. Cuenta con una cámara principal de 50 MP, una ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 8 MP, no se compara con la configuración del Galaxy S24, que incluye una cámara principal de 50 MP, una ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico de 3x. Esta diferencia en la calidad de las cámaras puede ser crucial para aquellos que buscan la

