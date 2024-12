PANORAMA presenta a Gloria Trevi: "Nadie se imaginó que yo me iba a volver a levantar"

Icónica, fuerte y con nueva música. Así es como se puede comenzar a describir la presencia de una figura del espectáculo musical nacional: Gloria Trevi. Consagrada a desarrollarse como una artista que avasalla en sus giras, así como en poner empeño en su faceta familiar, Gloria cerrará fuerte el 2024 y se alista para que el 2025 le traiga una gran cosecha de éxitos.

Con más de tres décadas de carrera y un sinfín de canciones en las listas de popularidad, Trevi llega a las páginas de PANORAMA para hablar del Tour que está preparando, lleno de nuevas canciones y emociones por presumir.

Para miles de fans, Gloria es sinónimo de fuerza y resiliencia, conceptos que engloban mucho de lo que ella ha demostrado tener con el paso de los años, así como de las dificultades que la tuvieron en el ojo del huracán mucho tiempo.

Ahora, con canciones que llevan a su público a lo más profundo de su ser, Gloria pretende que también sigan bailando y cantando con ella.

"Lo que he vivido me ha convertido en una persona mucho más empática, hasta con quienes me sañalan", dijo.