¿El ultimo viernes 13 del año es el de más mala suerte?

La idea de que el último viernes 13 del año es el de "más mala suerte" viene de la creencia de que todos los viernes del mes que caen en número 13 significan malos augurios. La superstición alrededor del viernes 13 como un día de mala suerte varía según las culturas, pero esta vez ha cobrado mayor relevancia por tratarse del último del 2024. Pero no te preocupes, creas o no, te vamos a compartir unos rituales energéticos para que te liberes de todo tipo de mala vibra

El viernes 13 está directamente asociado con el número 13, el cual es considerado de mala suerte en muchas culturas. La creencia de que el viernes 13 es un día de mala suerte se remonta a la Edad Media en Europa. Hay varias teorías sobre el origen de esta creencia, pero no hay una explicación única y definitiva.

En la religión cristiana se dice que la última cena se celebró un jueves, y Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús, fue el viernes 13 y también el apóstol treceavo en sentarse a la mesa. Esto podría haber llevado a la asociación del número 13 con la mala suerte.

Otra teoría se refiere a la construcción del Templo de Salomón en Jerusalén. Según la leyenda, el templo se derrumbó el 13 de octubre de 1307, lo que se consideró un mal presagio. En cuanto a la numerología, algunos expertos indican que el número 12 es considerado completo y perfecto, ya que hay 12 signos del zodíaco, 12 meses en un año, etc. El número 13, por lo tanto, se considera imperfecto y desafortunado.

3 rituales energéticos para combatir la mala suerte del último viernes 13 del año

No es que este viernes 13 sea de más mala suerte que otros, se trata de fluir con buena energía y por sí o por no hay una serie de rituales que puedes seguir. Algunas personas no creen en esta superstición y consideran que es solo una creencia popular sin fundamento.

Lleva un amuleto: puedes cargar contigo un amuleto como un trébol de cuatro hojas o un cristal de cuarzo, estos pueden protegerte de la mala suerte. Realiza un ritual de limpieza: quema salvia o incienso, puede ayudar a eliminar la energía negativa de tu ambiente y atraer la buena suerte. Haz un ritual de gratitud: escribe una lista de cosas por las que estás agradecido, esto puede ayudar a atraer la buena suerte.

¿Cuántos viernes 13 habrá en el 2025?

En el año 2025 habrá un solo viernes 13, será el 13 de junio, así que por si a caso, puedes realizar nuevamente cualquiera de estos rituales y ya sabes, mantén buenos pensamientos y buena energía para que las supersticiones no se apoderen de ti. Y mejor no pases debajo de una escalera, cuidado con que no rompas un espejo y no olvides tener precaución de no derramar sal.

