Cómo luce hoy Millie Bobby Brown, la actriz que dio vida a 'Eleven' en Stranger Things a los 20 años

Millie Bobby Brown fue noticia hace poco por su boda y por supuesto por lo mucho que ha cambiado desde que llegó a la fama. La actriz nacida en Marbella actualmente tiene 20 años y se ha convertido en una celebridad muy influyente.

La actriz tuvo un gran cambio de vida cuando a los cuatro años su familia decidió mudarse a Bournemouth y un tiempo después se trasladaron a Estados Unidos, precisamente a Orlando.

Así luce actualmente Millie

En cuanto a la carrera de Millie comenzó a los ocho años cuando fue parte de una escuela donde aprendió canto, actuación y baile. Un agente captó su talento por lo que le sugirió mudarse a Los Ángeles donde podría tener importantes oportunidades.

Millie se casó con Bongiovi hace poco.

Fuente: Instagram @milliebobbybrown

Su debut televisivo fue en la serie "Once Upon a Time in Wonderland" y un año después participó en "Intruders" y en "NCIS". También tuvo apariciones en "Modern Family" y "Grey's Anatomy", pero el dinero no les alcazaba para seguir viviendo de esporádicos trabajos.

Así es que la última esperanza para Millie antes de volver a Londres era hacer el casting de "Stranger Things". Sin dudas esto le cambió completamente la vida ya que su papel de Eleven la hizo conocida a nivel mundial.

Su papel de Eleven la llevó a la fama mundial.

Fuente: Instagram @milliebobbybrown

Con esta serie se pudo conocer el talento que tiene la joven y luego de Stranger Things se convirtió en una de las actrices más jóvenes en ser nominada a los Premios Emmy, lo que significó llegar a ser nombrada con tan solo 14 años por la revista Time entre las 100 personas más influyentes del mundo.

SIGUE LEYENDO

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi llegan al altar por segunda vez en Italia tras su boda secreta

Estrella de "Stranger Things" revela que fue acosado por una mujer de 40 años: "estoy enamorada de ti desde que tenías 13 años"