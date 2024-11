La informática no va más: estas son las carreras que recomiendan estudiar los CEO de empresas tecnológicas

En la actualidad, obtener un título universitario se ha convertido en una de las decisiones más importantes para el desarrollo profesional y personal de los individuos. La educación superior ofrece herramientas esenciales para adquirir conocimientos profundos en áreas específicas, lo que abre las puertas a una mayor empleabilidad y estabilidad económica. Estos aspectos no solo son valorados por los empleadores, sino que también son clave para afrontar los retos de un mundo laboral cada vez más competitivo y globalizado.

La informática no va más. Fuente: Archivo

En los últimos años, las nuevas tecnologías han transformado drásticamente casi todos los sectores de la economía y la sociedad. Por esta razón, muchas veces se aconseja a los estudiantes optar por carreras vinculadas a la informática, la programación, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y otras áreas tecnológicas. Sin embargo, los CEO de las empresas tecnológicas mas importantes el mundo recomienda estudiar otras carreras para el futuro.

Las carreras del futuro. Fuente: Archivo

LA INFORMÁTICA NO VA MÁS

Según los CEOS de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, el futuro demandará nuevas habilidades más alla de la informática.

Jen-Hsun Huang

Jen-Hsun Huang es un empresario, ingeniero eléctrico y filántropo estadounidense nacido en Taiwán que es el fundador, presidente y director ejecutivo (CEO) de Nvidia). En un debate reciente con el Ministro de Inteligencia Artificial de los Emiratos Árabes Unidos en Dubái, el CEO de NVIDIA expresó:

"Voy a decir algo y va a sonar completamente opuesto de lo que la gente siente. Probablemente recordéis que durante los 10 o 15 últimos años prácticamente todos los que han estado en un escenario como este ha dicho 'es vital que vuestros hijos aprendan informática. Todo el mundo debería aprender a programar. Y de hecho es casi exactamente lo contrario. Es nuestro trabajo crear tecnología informática que haga que nadie tenga que programar y que el lenguaje de programación sea el lenguaje humano. Todo el mundo es ahora un programador. Ese es el milagro de la inteligencia artificial".

Bill Gates

El ex-CEO y fundador de Microsoft, Bill Gates, también estuvo a punto de dedicarse a las matemáticas en detrimento de la informática. Luego reveló cómo llego a ser un experto programador. Según sus palabras: "Si realmente quieres escribir un gran software, lo mejor es ir a trabajar con un grupo de personas que son muy buenas y trabajan en una variedad de productos diferentes. Si de verdad quieres convertirte en un gran desarrollador de software, necesitas mucha experiencia".

Además de eso, él tiene claro qué profesiones van a sobrevivir a la IA y serán las centradas en tres áreas: inteligencia artificial, energía y biología. Aunque quien se especialice en la última, puede tener algo más complicado encontrar empleo en el futuro.

Marck Zuckerber

El CEO de Meta (que incluye entre otras empresas: Facebook, Instagram y WhatsApp) comentó en una entrevista que no cree que la política de contratación de su empresa deba basarse en contratar a aquellos mas calificados en su CV, sino en otras habilidades para que no existe una titulación académica. En este sentido, más que estudiar una carrera, Marck Zuckerber planteó que es importante que los niños y jóvenes desarrollen el pensamiento crítico, el cuál no siempre se adquiere en una academia.

