Despídete de estas profesiones: estos trabajos serán sustituídos por la inteligencia artificial según un estudio

Probablemente si le preguntas a especialistas en el tema, te digan que la inteligencia artificial no tardará demasiado en sustituir a la mayoría de trabajadores. Una percepción con la que no todo el mundo está de acuerdo. Algunos expertos en tecnología, incluso, aseguran que la IA no es tan inteligente después de todo, y que quizá las expectativas puestas en ella resultan excesivas.

Así las cosas, en ocasiones es complicado saber en qué punto se encuentra la transición laboral, si es que realmente existe, relacionada con la IA. Sin embargo, algunos estudios pretenden esclarecer el asunto, como sucede con una nueva investigación, según la cual hay una serie de profesiones que ya mismo podrían ser sustituidas por máquinas, o directamente ya lo están siendo.

Estas labores serán reemplazadas según afirma la IA. Fuente: El Heraldo de México

Estos trabajos serán sustituídos por la inteligencia artificial

Según estudiosos, la inteligencia artificial no supone un peligro en sus distintas tareas profesionales (en este caso, escribir o hacer cine). La razón que dan para argumentar su tranquilidad es sencilla: la falta de creatividad e ingenio que demuestran, al menos a día de hoy, herramientas tan populares como ChatGPT.

Algunos estudios, de hecho, parecen dar la razón a este razonamiento, y han mantenido que la IA no es más inteligente que un gato doméstico. Sin embargo, otros estudios señalan en la dirección contraria. Es lo que ha sucedido con un trabajo recientemente publicado por el medio Indeed, y que ha valorado los riesgos que pueden tener un total de 2.800 profesiones diferentes.

Estas labores serán reemplazadas según afirma la IA. Fuente: El Heraldo de México

Su conclusión al respecto parece tranquilizadora por lo general. Según esta, solamente un 28,5% de las tareas que los empleados llevan a cabo en estos momentos podrían verdaderamente ser reemplazadas por ChatGPT y similares. Básicamente por tratarse de labores relativamente reiterativas, y en las que la IA incluso podría evitar errores que a día de hoy se cometen. Serían las siguientes:

Expertos en contabilidad

Especialistas en marketing y publicidad

Desarrolladores de software

Personal de apoyo administrativo dentro del sector de la salud

Investigadores y gestores de reclamaciones de seguros

SIGUE LEYENDO:

Estudiantes usaron Inteligencia Artificial para un trabajo y recibieron una sanción ejemplar de la Justicia

¿Cuánto gana un empleado de marketing en Huawei en 2024?