Estudiantes usaron Inteligencia Artificial para un trabajo y recibieron una sanción ejemplar de la Justicia

La inteligencia artificial (IA) ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años y se ha integrado rápidamente en diversas áreas de la vida cotidiana. Desde la atención al cliente hasta el diagnóstico médico, pasando por la automatización industrial y el análisis de grandes volúmenes de datos, la IA está revolucionando cómo trabajamos y vivimos. Empresas de todos los sectores están adoptando tecnologías basadas en IA para optimizar procesos, mejorar la eficiencia y ofrecer servicios más personalizados. Los avances en aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural y visión por computadora están permitiendo que la IA realice tareas cada vez más complejas, lo que abre un abanico de posibilidades para resolver problemas en diversas industrias, desde la salud hasta el transporte, la educación y la seguridad.

Educación e Inteligencia Artificial. Fuente: Archivo

A pesar de sus enormes beneficios, el mal uso de la inteligencia artificial ha comenzado a generar serias preocupaciones y un intenso debate a nivel global. La IA, cuando se utiliza de manera irresponsable, puede tener consecuencias negativas, desde la invasión de la privacidad hasta la discriminación algorítmica. Existen casos en los que los sistemas de IA han sido entrenados con datos sesgados, lo que puede perpetuar estereotipos y crear desigualdades en decisiones clave, como la contratación laboral o el acceso a servicios financieros. Un ejemplo de estos es un grupo de estudiantes que usaron Inteligencia Artificial para un trabajo y recibieron una sanción ejemplar de la Justicia.

ESTUDIANTES QUE USARON IA TERMINARON EN LA JUSTICIA

Según informa Ars Technica, dos estudiantes utilizaron texto generado por inteligencia artificial sin verificar la información, lo que resultó en un trabajo plagado de citas falsas de libros inexistentes, datos erróneos y múltiples errores similares. Aunque el manual para estudiantes no menciona de manera explícita el uso de IA, sí prohíbe el empleo no autorizado de tecnología, lo que llevó a los docentes a suspender a los alumnos. Además, uno de ellos fue excluido de un programa diseñado para mejorar sus posibilidades de ingresar a la universidad. Tras la protesta de los padres, un tribunal determinó que la sanción fue adecuada y no excesiva.

Los padres de los estudiantes argumentaron que la sanción era injusta, ya que el uso de IA no estaba claramente prohibido en el manual. Sostuvieron que la medida disciplinaria era desproporcionada. Sin embargo, el tribunal rechazó esta solicitud y decidió que no se modificaría la calificación ni se eliminaría el incidente del expediente académico de los alumnos. En su fallo, se explicó que el uso del contenido generado por IA sin citación apropiada viola la integridad académica, y que los estudiantes debieron haber mencionado la IA como fuente de su trabajo.

Por su parte, la escuela aseguró que los alumnos habían recibido instrucciones sobre el uso ético de las herramientas de IA, pero señalaron que el trabajo entregado no cumplió con los estándares establecidos. El tribunal desestimó las acusaciones de los padres sobre intimidación y acoso, considerando que no había pruebas suficientes para respaldar esas afirmaciones. Lamentablemente para los estudiantes, el incidente quedará registrado en sus expedientes, ya que usaron la IA de manera inapropiada al no verificar ni supervisar la información generada.

